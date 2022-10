Basket serie D: posticipi negativi per le lariane nel 3° turno del girone Rosso.

Basket serie D: domenica amarissima per Cucciago e Cadorago al terzo ko di fila

Posticipi del 3° turno davvero amari per i colori lariani nel girone Rosso del campionato di basket serie D. Ieri infatti sia il Doppio Malto Cadorago che i Cucciago Bulls sono incappati nel terzo ko consecutivo in questo inizio di stagione avaro di soddisfazioni.

Il Cadorago di coach Angelo Serafini è caduto in Valtellina contro il Sondrio che dopo l'intervallo è scappato via in progressione. Invece in casa ha perso Cucciago che, nonostante il suo totem Max Politi, si è dovuto arrendere alla Civatese.

I tabellini

Sportiva Basket Sondrio - Doppio Malto Cadorago: 71 - 51

Parziali 18-16, 35-27, 50-38

Sondrio: Bertini Matteo 21, Parolo Roberto 18, Benvenuti Mattia 11, De Buglio Francesco 9, Orsi Giuseppe 5, Bonfadini Filippo 3, Motalli Tommaso 2, Lavizzari Pietro 2, Lo Verso Sebastiano, Monaco Stefano, Spinelli Gregorio, Mercedes Carlos Gabriel. All. Busi.

Cadorago:Bejtulla Maliqi 10, Bigoni Pietro 9, Casadio Filippo 9, Santimone Andrea 9, Sampietro Fabio 7, Baparapè Malik 4, Gavioli Alessio 2, Bellone Dante 1, Bernasconi Igor, Colombo Thomas, All. Serafini.

Blackcourth Basket Cucciago - Civatese: 50 - 64

Parziali 11-10, 25-32, 36-45

Cucciago Bulls: Politi Filippo 19, Caviezel Fabio 11, Gualazzi Alessandro 8, Girolimetto Gianluca 4, Sirtori Vittorio 4, Radice Leonardo 2, Bernasconi Luca 1, Loi Tommaso 1, Gioia Pietro 0, Hamdar Adam , Molteni Matteo, Zonta Elia. All. Milo.

Civatese: Castagna Daniele 24, Negri Alessandro 7, Butta Simone 6, Castelnovo Gioele 6, Panzeri Fabio 6, Galli Daniele 5, Corti Andrea 3, Brusadelli Riccardo 2, Lomasto Marco 2, Maver Andrea 2, Frigerio Stefano 1, Laci Mario, All. Lazzari.

Il programma del 3° turno d'andata girone Rosso

Venerdì 14 ottobre ore 21.15 Cabiate-Biassono 63-52, ore 21.30 Rovello-Seregno 70-64, Rovagnate-Masters Carate 67-77; domenica 16 ore 17.30 Sondrio-Cadorago 71-51, ore 18.30 Cucciago Bulls-Civatese 50-64, Nibionno-Mia Lentate 99-80, Lissone-Pescate 55-58.

Classifica del girone Rosso

Rovello Porro, Nibionno 6; Cabiate, Biassono, Nibionno, Seregno, Pescate, Sondrio, Civatese 4; Lissone, Seregno, Mia Lentate, Masters Carate 2; Cadorago, Cucciago, Rovagnate 0.

Il programma del 4° turno d'andata girone Rosso

Venerdì 21 ottobre ore 21.15 Cabiate-Rovagnate, ore 21.30 Biassono-Rovello Porro, Cadorago-Mia Lentate, Pescate-Sondrio, Civatese-Nibionno; domenica 23 ore 18 Masters Carate. Cucciago Bulls, Seregno-Lissone.