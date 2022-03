Basket serie D doppio colpo dell'Olimpia Cadorago che vincendo centra salvezza e playoff

Pallacanestro minors risultati

Basket serie D si è giocato il 5° turno della seconda fase del girone C regionale.

Basket serie D a segno anche la capolista Appiano e il Cadorago, ko invece Figino, Cabiate, Lomazzo e Tavernerio

Le squadre lariane del campionato di basket serie D hanno tutte già giocato il 5° turno della seconda fase che ha visto il successo della capolista Appiano che si è sbarazzata in casa del Lonate mentre tengono il passo Cassano corsara a Tavernerio e Rovello bene contro Cislago. Sorride anche il Cadorago che superando tra le mura amiche i Draghi Gorla si è assicurata la salvezza e anche un posto nei playoff. Ko invece oltre al Tavernerio anche Cabiate beffata in casa dal Legnano, così come Figino e Lomazzo. Già mercoledì sera il Figino tornerà in campo ospite dei Draghi di Gorla nell'anticipo del 6° turno.

Il programma del 5° turno della seconda fase

Venerdì 25/3

Pallacanestro Cabiate - Aba Legnano 57 - 59 Parziali 13-10, 28-33, 47-43

Pall. Figino - ASD Malnate Basketball 71 - 78 Parziali 17-17, 37-40, 55-60

Basket Tavernerio - Basket Cassano Magnago 49 - 70 Parziali 14-20, 32-32, 34-50

Indipendente Appiano - Basket Lonate 82 - 48 Parziali 27-12, 52-27, 70-33

ABC Pallacanestro Lomazzo - ASD Draghi Gorlazy 47 - 58 Parziali 12-17, 26-36, 34-52

Olimpia Cadorago - Sportlandia Tradate ASD 75 - 67 Parziali 22-20, 34-38, 55-53

ASD Basket Rovello - Cistellum Cislago 75 - 56 Parziali 25-12, 50-27, 63-49

domenica 27 ore 18 Masters Carate-Gavirate.

La nuova classifica della seconda fase

Indipendente Appiano Gentile 36; Cassano Magnago 30; Masters Carate, Rovello Porro 28; Cadorago 24; Lonate , Cislago 22; Gavirate 20; Tradate, Legnano, Malnate 16; Cabiate 14; Figino, Draghi Gorla 10; Lomazzo 8; Tavernerio 2.

Mercoledì 30 marzo ore 21.30 Draghi Gorla-Figino; venerdì 1 aprile ore 21.15 Gavirate-Rovello, Cassano-Lomazzo, Lonate-Tavernerio, Cislago-Appiano; ore 21.30 Malnate-Cabiate, Legnano-Cadorago, Tradate-Masters Carate.