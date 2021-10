Basket serie D doppio colpo esterno per Cabiate e Rovello: ko Figino e Lomazzo

Risultati campionati pallacanestro maschile

Basket serie D si è aperto ieri il 2° turno d'andata del girone C2 lombardo.

Basket serie D domani alle 18 chiuderanno il cartellone Cadorago-Carate e Appiano Gentile-Tavernerio

Un doppio colpo esterno ha carratterizzato la giornata di apertura del 2° turno d 'andata del girone Blu2 del campioanto di basket serie D lombardo. Ieri sera infatti il Cabiate è andato a sbancare il campo del Figino in volata e di miusra per 54-53 mentre l'Atena Rovello Porri di coach Luca Rossini ha fatto saltre il campo di Lomazzo riservando il secondo stop di fila all'Abc di coach Paolo Zandalini. Ora Rovello è momentaneamente solo in testa aspettando le ultime due gare del cartellone in programma domani, domenica 10, alle ore 18: Cadorago-Masters Carate e Appiano Gentile-Tavernerio.

I tabellini di

Pallacanestro Figino - Pallacanestro Cabiate 53 - 54

Parziali 14-10, 27-22, 35-42

Figino: Mazzucchi14, Gorla 13, Pancino 10, Pagani 7, Colombo 4, Bombarda 3, Mazzoni 2, Cappelletti, Minotti, Bergna ne, Muto ne, Bernasconi ne. All. Carletti.

Cabiate: Bloise 13, Meroni 11, Nobili 10, Castiglioni 6, Prussiani 6, Mazzola 2, Orsi 2, Scotti 2, Silva 2, Marchetti, Tagliabue, Colombo ne. All. Orsi.

ABC Lomazzo - Atena Basket Rovello 44 - 66

Parziali 18-13, 31-28, 40-50

Lomazzo: Galletti 12, Galli 9, Verga 9, Gorni 4, Trebbi 4, Moscatelli 3, Bianchi 2, Ippindo 1, Franchi , Papatolo- All. Zandalini

Atena Rovello: Aceti 13, Ronchetti 12, Pozzi Alessandro 11, Galbusera 9, Marinoni 7, Rampoldi 7, Pessina 5, Cesana 2, Cattaneo, S. Cattaneo, Pagani, Sgobbi. All. Rossini.

Il programma del 2° turno del girone C2

Venerdì 8 ottobre Figino-Cabiate 53-54, Lomazzo-Rovello Porro 44-66; domenica 10 ore 18 Cadorago-Carate (arbitri Saibene -Arosio), Appiano-Tavernerio (arbitri Boccaccio-Meteora).

Classifica del girone C2

Rovello Porro 4; Indipendente Appiano Gentile, Tavernerio, Olimpia Cadorago, Pall. Cabiate 2; Masters Carate, Figino, ABC Lomazzo 0.