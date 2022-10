Basket serie D Doppio Malto Cadorago generoso ma ancora ko in casa contro Nibionno

Basket serie D si è aperto ieri sera il 2° turno d'andata del girone Rosso lombardo.

Basket serie D secondo stop per la squadra di coach Angelo Serafini che è partita bene ma nel finale ha dovuto cedere per 61-68

Si è aperto male ieri sera per i colori lariani il 2° turno del campionato di basket serie D lombardo. Nell'anticipo del girone Rosso infatti il Doppio Malto Cadorago si è dovuto arrendere al suo debutto casalingo stagionale contro il quotato Nibionno per 61-68 al termine di una gara comunque sempre aperta. I locali di coach Angelo Serafini seppur ancora non al completo hanno giocato alla pari a lungo per poi provare a rientrare nella seconda parte di gara ma nel finale hanno dovuto alzare bandiera bianca. Successi anche per Biassono e Lentate negli altri anticipi. Domani, domenica 9, trasferta per il Cabiate a Carate Brianza mentre lunedì chiuderà il cartellone il posticipo Cucciago-Rovello Porro.

Il programma del 2° turno d'andata girone Rosso

Venerdì 7 ottobre ore 21.30 Cadorago-Nibionno 61-68 (17-17, 25-39, 45-50), Lentate-Pescate 85-73, Civatese-Biassono 65-68; domenica 9 ore 18 Masters Carate-Cabiate, Sondrio-Lissone, Seregno-Rovagnate; lunedì 10 ore 20-30 Cucciago Bulls-Rovello Porro.

Classifica del girone Rosso

Biassono*, Nibionno* 4; Rovello Porro, Lissone, Pescate*, Civatese*, Seregno, Mia Lentate* 2; Cadorago*, Cabiate, Cucciago, Masters Carate, Rovagnate, Sondrio 0. (* 1 gara in più).