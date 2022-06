Basket serie D, è vigilia di Tavernerio-Figino il derby tra deluse

Basket serie D: ultime gare nei playout del girone C lombardo.

Basket serie D: mercoledì si apre già l'ultimo turno stagionale con l'anticipo Malnate-Lomazzo

Ultime danze dei playout del campionato di serie D lombardo. Domani si chiude il 6° turno del girone C con il posticipo tra retrocesse Tavernerio-Figino ma già mercoledì si apre l'ultima tornata con l'anticipo che vedrà l'ABC Lomazzo guidato da coach Paolo Zandalini rendere visita al Malnate. Venerdì 10 poi le ultime tre gare che di fatto chiuderanno questa lunga stagione non molto positiva per le portacolori nostrane.

Programma del 6° turno playout girone C

Mercoledì 1 ore 21.30 Lomazzo-Legnano 47-68; venerdì 3 ore 21.15 Cabiate-Malnate 61-53; domenica 5 Draghi-Tradate 60-53; martedì 7 ore 21.30 Tavernerio-Figino.

La classifica aggiornata del girone C

Tradate 28; Cabiate 26; Malnate 24; Draghi 22; Legnano 20; Figino, Lomazzo 12; Tavernerio 4.

Programma del 7° turno playout girone C

Mercoledì 8 ore 21.30 Malnate-Lomazzo; venerdì 10 ore 21.15 Tradate-Cabiate, Figino-Draghi, ore 21.30 Legnano-Tavernerio.