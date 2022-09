Basket Serie D: tutto pronto per il via del campionato lombardo 2022/23.

Basket Serie D: è vigilia per le quattro squadre lariane al debutto nel girone Rosso

E' vigilia di campionato per il basket serie D lombardo e per le quattro squadre lariane inserite nel girone Rosso 2022/23. Si parte domani sera con subito tre nostre portacolori in campo a cominciare dal Doppio Malto Cadorago di coach Angelo Serafini di scena a Pescate: "Siamo molto rinnovati - dice Serafini- si presentiamo al via in un campionato che si annuncia tosto e molto difficile: ogni partita sarà una battaglia ma noi la giocheremo come una finale".

Trasferta anche per la new entry Cucciago Bulls affidata in panchina a Franco Milo e sul campo al totem Max Politi, di scena domani sera a Nibionno.

Debutto casalingo invece per le piovre del Cabiate dirette anche quest'anno da coach Paolo Orsi (e con il nuovo arrivato Lorenzo Rota da Saronno) che ospiteranno la Civatese.

Posticipo domenicale invece per il Rovello Porro diretto in panchina ancora dal coach canturino Luca Rossini che sarà ospite sul campo del Rovagnate.

Il programma del 1° turno d'andata girone Rosso

Venerdì 30 settembre ore 21.15 Pescate-Cadorago, Cabiate-Civatese; ore 21.30 Nibionno-Cucciago Bulls, Seregno-Masters Carate; domenica 2 ottobre ore 18 Rovagnate-Rovello Porro, Biassono-Sondrio, Lissone-Groane Lentate.