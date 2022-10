Basket serie D: si completa oggi il 2° turno del girone rosso Lombardo.

Basket serie D: fari puntati questa sera sul posticipo, il derby Cucciago-Rovello Porro

Il 2° turno del campionato di basket serie D nel girone Rosso ha regalato il primo successo al Cabiate che ha messo a segno ieri un colpo corsaro in volata a Carate Brianza. Il team diretto da coach Paolo Orsi infatti ha vinto all'overtime stoppando la Masters per 62-63. Questa sera fari puntati sul posticipo di lusso in programma ad Albate dove i Cucciago Bulls ospitano il Rovello Porro.

Il tabellino

Pall. Masters Carate - Pall. Cabiate: 62 - 63, dts

Parziali 16-22, 32-28, 44-46, 57-57

Masters Carate: Passero Davide 17, Caglio Luca 12, Redaelli Raffaele 7, Giuffrè Riccardo 5, Villa Filippo 5, Galbiati Paolo 4, Oliva Gabriele 4, Molteni Simone 3, Villa L. 3, Fumagalli Riccardo 2, Gromero ne, Mauri ne, All. Oldani.

Cabiate: Marchetti Federico 21, Mazzola Jonathan 13, Orsi Mattia 12, Bloise Mattia 6, Granato Vincenzo 3, Castiglioni Filippo 2, De Feo Francesco 2, Minotti Filippo 2, Tagliabue Samuele 2, Nobili Andrea, Scotti Andrea, Cibinetto Riccardo ne, All. Orsi Paolo

Il programma del 2° turno d'andata girone Rosso

Venerdì 7 ottobre ore 21.30 Cadorago-Nibionno 61-68 (17-17, 25-39, 45-50), Lentate-Pescate 85-73, Civatese-Biassono 65-68; domenica 9 ore 18 Masters Carate-Cabiate 62-63, Sondrio-Lissone 64-57, Seregno-Rovagnate 71-63; lunedì 10 ore 20-30 Cucciago Bulls-Rovello Porro.

Classifica del girone Rosso

Biassono, Nibionno, Seregno 4; Rovello Porro*, Lissone, Pescate, Civatese, Seregno, Mia Lentate, Cabiate, Sondrio 2; Cadorago, Cabiate, Cucciago*, Masters Carate, Rovagnate 0. (* 1 gara in meno).

Venerdì 14 ottobre ore 21.15 Cabiate-Biassono, ore 21.30 Rovello-Seregno, Rovagnate-Masters Carate; domenica 16 ore 17.30 Sondrio-Cadorago, ore 18.30 Cucciago Bulls-Civatese, Nibionno-Mia Lentate, Lissone-Pescate.