Basket serie D fari sull'atteso derby Appiano Gentile-Rovello Porro

Basket serie D verso il penultimo turno del girone C lombardo.

Basket serie D alle ore 21.30 in contemporanea in campo anche l'Olimpia Cadorago ospite del Malnate

Penultimo turno del campionato regolare lombardo di serie D. Venerdì 18 giugno nel girone C scendono in campo tutte e tre le squadre lariane: fari puntati soprattutto alle ore 21.30 al derby tra Indipendente Appiano Gentile e la capolista Atena Rovello Porro. Sfida delicata soprattutto per il team di casa di coach Marco Rota che deve assolutamente riprendersi dopo la terza sconfitta stagionale:

"Il turno di pausa - dice Rota - speriamo ci abbia fatto bene per recuperare e lavorare in vista di questo importante rush finale. Sappiamo che ci attende una battaglia contro Rovello che merita la testa della classifica perchè è squadra forte, profonda e aggressiva. Dovremo fare una gara di livello superiore rispetto alle ultime ma ho fiducia nei miei giocatori e sono certo che daranno una grande risposta".

All'andata vinse in casa il Rovello per 79-71. In contemporanea scenderà in campo anche l'Olimpia Cadorago che sarà ospite del Malnate con l'obiettivo di agganciarlo a quota 4 punti. Nel match d'andata a Cadorago s'impose il Malnate per 63-70.

Ecco il programma del 9° turno, penultimo di ritorno del girone C (riposa Tradate)

Venerdì 18 giugno ore 21.30 Appiano Gentile-Rovello Porro (arbitri Basile-Motta), Malnate-Cadorago (arbitri Brambilla-Munafò).

La classifica aggiornata del girone C

Atena Rovello Porro 12; Tradate 8; Indipendente Appiano Gentile 6; Malnate 4; Olimpia Cadorago 2.