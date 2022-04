Basket serie D Franco Cofrancesco è il nuovo capo allenatore della prima squadra del Figino

News dalla pallacanestro minors

E' da poco calato il sipario sulla seconda fase del campionato di basket serie D in Lombardia ma ecco che in queste ore è arrivata una notizia importante e sorprendente dal quartier generale di una società nostrana. La Pallacanestro Figino infatti ha cambiato guida tecnica alla vigilia della terza fase che la vedrà con le altre squadre classificate dal 9° al 16° posto del suo girone C sfidarsi in sette gare di sola andata che scatteranno dal 29 aprile: le ultime quattro retrocederanno in Promozione. Il Figino infatti ha sostituito coach Alessandro Carletti, che dopo l'ultima sconfitta con Gavirate aveva rassegnato le dimissioni, con un altro tecnico molto noto nel panorama cestistico provinciale e non solo. Nuovo head coach del Figino infatti è l'esperto Franco Cofrancesco, allenatore da una lunga carriera tra Cantù, Desio, settore nazionale giovanili ma anche Briantea'84, Pol Cucciago'80 e negli ultimi anni già a Figino in veste di istruttore del Minibasket gialloverde. Ora a Cofrancesco è stata affidata la panchina gialloverde dove debutterà settimana prossima nel primo match della terza fase per cercare di conquistare la permanenza in categoria.

La classifica finale del girone C di serie D

Indipendente Appiano 42; Cassano Magnago, Masters Carate 36; Rovello Porro 30; Olimpia Cadorago, Lonate, Cislago 28; Gavirate 24; Malnate, Tradate 18; Legnano, Pallacanestro Cabiate 16; Draghi 12; Pallacanestro Figino 10; ABC Lomazzo 8; Tavernerio 4.