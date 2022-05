Basket serie D giochi già fatti: Appiano e Rovello preparano i playoff con due sfide top

Pallacanestro minors in campo

Basket serie D verso il 4° turno che chiude la fase play-in del girone C lombardo.

Basket serie D verso il 4° turno che chiude la fase play-in del girone C lombardo

Basket serie D venerdì 20 la capolista Indipendente riceve il Carate Brianza mentre il team di coach Rossini è ospite del Cassano Magnago

Giochi fatti nel girone C del campionato di basket serie D lombardo alla vigilia dell'ultimo turno della fase play-in. Domani sera, venerdì 20 maggio, si gioca infatti il 4° turno che propone tanti match interessanti ma di fatto ininfluenti ai fine delle qualificazioni ai playoff già tutte assegnate. Interessante però la sfida tra le prime due del girone ad Appiano Gentile dove l'Indipendente caplista riceve la seconda forza Masters Carate Brianza antipasto ghiotto del clima che si respirerà nei playoff. Così come interessante è la sfida tra terza e quarta del girone Cassano -Rovello Porro entrambe già con in tasca il pass per la fase successiva. Fuori dai giochi purtroppo l'Olimpia Cadorago che chiuderà la sua splendida stagione domeni sera sarà ospite del Lonate Pozzolo.

Il programma dell'ultimo turno di playin del girone C

Venerdì 20 maggio ore re 21.15 Lonate Pozzolo-Olimpia Cadorago, Cassano Magmago-Rovello Porro, Cislago-Gaviare,ore 21.30 Indipendente Appiano Gentile-Masters Carate Brianza.

La classifica del girone C di play-in

Appiano Gentile 48; Masters Carate 42; Cassano Magnago 36; Rovello Porro 34; Lonate 30; Olimpia Cadorago, Cislago 28; Gavirate 26.