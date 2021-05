Basket serie D giro di boa insidioso per due squadre comasche

Basket serie D verso ultimo turno d’andata nel girone C lombardo.

Basket serie D venerdì 21 Cadorago va a Tradate e Appiano riceve la visita del lanciato Malnate

Vigilia di giro di boa nel campionato di basket serie D lombardo. Anche nel girone C dove la capolista Rovello Porro si può godere meritato il turno di riposo in serenità sulla scia delle ultime tre vittorie di fila. Un bel ruolino di marcia per i giovani di coach Matteo Bonassi che nell’ultimo turno hanno fermato anche la grande favorita del girone l’Indipendente Appiano Gentile. Quest’ultima venerdì sera cerca subito riscatto sul campo amico ospitando la pariclassifica Malnate reduce dal bel colpo a Cadorago. Olimpia cadorgao che da parte sua sempre venerdì chiude l’andata inseguendo la prima vittoria stagionale. Dopo quest’ultimo turno se ne saprà di più sulle gerarchie del girone C anche se tutto potrà ancora giocarsi nel ritorno sapendo che il margine di errore sarà sempre più ridotto prima della seconda fase.

Ecco il programma del 5° turno, ultimo d’andata del girone C (riposa Rovello)

Venerdì 21 maggio ore 21-15 Tradate-Cadorago (arbitri Munafò-Maggioni) e ore 21.30 Appiano Gentile-Malnate (a Cadorago, arbitri Fratin -Marangoni).

La classifica aggiornata del girone C

Atena Rovello Porro 6; Indipendente Appiano Gentile, Malnate 4; Tradate 2; Olimpia Cadorago 0.