Basket serie D giro di boa ok per Appiano Gentile, ko per Cadorago

Basket serie D risultati del 5° turno, ultimo d’andata, del girone C lombardo.

Basket serie D venerdì 28 si aprirà il ritorno con Rovello-Malnate e Tradate-Indipendente

Si è chiuso il girone d’andata nel campionato lombardo di basket serie D. Nel girone C buone notizie per l’Indipendente Appiano Gentile che si è riscattata prontamente superando in casa Malnate e agganciando in vetta Rovello Porro che ha riposato. Ancora a bocca asciutta invece l’Olimpia Cadorago battuta a Tradate. Venerdì 28 maggio scatta già il girone di ritorno con Rovello-Malnate e Tradate-Appiano che all ‘andata avevano regalato due successi alle lariane: Rovello ok in trasferta per 59-50 e Appiano ok in casa per 69-49. Riposerà Cadorago.

I tabellini di

Sportlandia Tradate – ASD Olimpia Cadorago 75 – 69

Parziali 21-14, 38-37, 57-53

Tradate: Garavaglia 20, Peruzzu 15, Mancuso 13, Clerici 11, Carraro 6, Castiglioni 4, Turconi 4, Buzzi 2, T. Castiglioni, Bustreo 0, Giovanelli. All. Frontini.

Cadorago: A. Clerici 20, Beretta 19, Cipriano 13, Arnaboldi 6, Bargna 3, Corti 3, Baparapè 2, Mazzoni 2, Sorbara 1, Colombo, Mazzola, Pancino. All. Serafini.

US Dil. Indipendente – ASD Malnate Basketball 65 – 57

Parziali 13-18, 24-29, 55-48

Appiano Gentile: Dhaoui 19, Leva 18, Terraneo 8, Castelli 7, Ferloni 7, Chiesa 3, Erba 2, Lanzani 1, Gennari , Bottinelli ne, Di Cursi ne. All. Rota.

Malnate: Lunardi 13, Tavasci 12, Chiesa 10, Grazi 10, Brotto 8, Sassi 2, Trani 2, Brunoldi, Cassani, Cellini, Fabbrini, Catelli. All. Bianchi.

Risultati del 5° turno, ultimo d’andata del girone C (riposa Rovello)

Venerdì 21 maggio ore 21-15 Tradate-Cadorago 75-69 Appiano Gentile-Malnate 65-57.

La classifica aggiornata del girone C

Atena Rovello Porro, Indipendente Appiano Gentile 6; Malnate, Tradate 4; Olimpia Cadorago 0.

Ecco il programma del 6° turno, primo ritorno del girone C (riposa Rovello)

Venerdì 28 maggio ore 21.30 Rovello-Malnate e ore 21.15 Tradate-Appiano .