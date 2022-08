Basket serie D il 30 settembre apriranno le danze Cadorago, Rovello Porro e Cabiate

Basket serie D la Fip ha pubblicato il calendario ufficiale del girone Rosso del campionato 2022/23

Basket serie D domenica 2 ottobre esordio storico per la new entry Cucciago Bulls che sarà ospite a Nibionno

Il comitato Fip Lombardia ha pubblicato il calendario ufficiale del campionato di basket serie D 2022/23 che vedrà in campo nel girone Rosso anche le quattro squadre lariane. Olimpia Cadorago, Rovello Porro. Pall. Cabiate e la new entry Cucciago Bulls. Si partirà il 30 settembre con Rovello e Cabiate in casa rispettivamente contro Rovagnate e Civatese mentre Cadorago sarà di scena a Pescate. Domenica 2 ottobre debutto storico per i Cucciago Bulls sul campo del Nibionno. Primo derby nostrano già al secondo turno Cucciago-Rovello. La regular season chiuderà il 21 aprile.

Il calendario completo delle 4 squadre lariane di serie D 2022/23

1° turno Rovello-Rovagnate (and 30/9, rit 20/1), Cabiate-Civatese (and 30/9, rit 20/1), Pescate-Cadorago (and 30/9, rit 20/1), Nibionno-Cucciago (and 2/10, rit 22/1)

2° turno Cucciago-Rovello (and 9/10, rit 27/1), Masters Carate-Cabiate (and 9/10, rit 27/1), Cadorago-Nibionno (and 7/10, rit 29/1)

3° turno Rovello-Seregno (and 14/10, rit 5/2), Cabiate-Biassono (and 14/10, rit 5/2), Sondrio-Cadorago (and 16/10, rit 3/2), Cucciago-Civatese (and 16/10, rit 27/1)

4° turno Biassono-Rovello (and 21/10, rit 10/2), Cabiate-Rovagnate (and 21/10, rit 10/2), Cadorago-Lentate (and 21/10, rit 10/2), Carate-Cucciago (and 23/10, rit 12/2)

5° turno Nibionno-Rovello (and 30/10, rit 18/2), Sondrio-Cabiate (and 30/10, rit 17/2), Lissone-Cadorago (and 30/10, rit 17/2), Cucciago-Seregno (and 30/10, rit 18/2)

6° turno Rovello-Carate (and 4/11, rit 26/2), Cabiate-Pescate (and 4/11, rit 24/2), Cadorago-Biassono (and 4/11, rit 26/2), Cucciago-Lissone (and 6/11, rit 26/2)

7° turno Rovello-Cadorago (and 11/11, rit 3/3), Cabiate-Cucciago (and 11/11, rit 5/3)

8° turno Lentate-Rovello (and 18/11, rit 10/3), Cadorago-Cabiate (and 18/11, rit 10/3), Cucciago-Rovagnate (and 20/11, rit 10/3)

9° turno Sondrio-Rovello (and 27/11, rit 17/3), Cabiate-Nibionno (and 25/11, rit 19/3), Civatese-Cadorago (and 25/11, rit 17/3), Biassono-Cucciago (and 27/11, rit 19/3)

10° turno Lissone-Rovello (and 4/12, rit 24/3), Lentate-Cabiate (and 4/12, rit 24/3), Cadorago-Rovagnate (and 2/12, rit 24/3), Sondrio-Cucciago (and 4/11, rit 26/3)

11° turno Rovello-Pescate (and 9/12, rit 3/4), Seregno-Cabiate (and 11/12, rit 3/3), Cucciago-Cadorago (and 11/12, rit 31/3)

12° turno Cabiate-Rovello (and 16/12, rit 14/4), Cadorago-Seregno (and 16/12, rit 16/4), Lentate-Cucciago (and 16/12, rit 16/4)

13° turno Rovello-Civatese (and 13/1, rit 21/3), Carate-Cadorago (and 15/1, rit 21/3), Lissone-Cabiate (and 15/1, rit 21/3), Cucciago-Pescate (and 15/1, rit 21/3)