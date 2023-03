Basket serie D: vigilia del 22° turno stagionale nel girone Rosso lombardo.

Basket serie D: Il big match di venerdì 17 è Rovello Porro-Sondrio

Tutto pronto nel campionato di basket serie D per aprire il 22° turno, nono di ritorno e nel girone Rosso già venerdì 17 scendono in campo ben tre squadre nostrane. Campo centrale sarà quello di Rovello Porro dove la capolista di coach Luca Rossini archiviato il secondo stop subito settimana scorsa all'overtime, cerca il pronto riscatto ospitando il big match contro Sondrio. In contemporanea il Cabiate sarà ospite del Rovagnate mentre il famalino di coda Cadorago andrà alla ricerca del suo primo successo stagionale ospitando la Civatese. Domenica posticipo casalingo per i Cucciago Bulls che proveranno a rialzarsi ricevendo il quotato Biassono seconda forza del girone.

Il cartellone del 22° turno, nono di ritorno girone Rosso

Venerdì 17 marzo ore 21.30 Rovello Porro-Sondrio (arbitri Fossati-Missaglia), Nibionno-Cabiate (arbitri Tavakou-Spinello), Cadorago-Civatese (arbitri Di Rienzo-Galasso), Pescate-Seregno,; domenica ore 18.30 Cucciago-Biassono (arbitri Meteora-Venturini), Lissone -Rovagnate, Carate-Mia Groane Lentate.

Classifica aggiornata del girone Rosso

Rovello Porro 34; Biassono 30; Seregno 28; Sondrio 26; Pescate, Groane Lentate 24; Civatese, Cabiate, Masters Carate 22; Cucciago Bulls 20; Nibionno 18; Lissone 14; Rovagnate 7; Doppio Malto Cadorago 0.