Basket serie D il Cabiate lotta ma si arrende sul campo del Malnate 

Basket serie D la squadra di coach Paolo Orsi è stata battuta in trasferta per 62-52

Niente da fare per la Pallacanestro Cabiate nel posticipo del 6° turno della seconda fase del campionato di basket serie D regionale. La squadra di coach Paolo Orsi si è arresa a testa alta sul campo del Malnate per 62-52 dopo aver combattuto per tutti i 40' ma sempre costretta ad inseguire. Le "piovre" di Cabiate restano così a quota 14 punti in classifica. Il torneo invece tornerà in campo venerdì 8 aprile per aprire il 7° e penultimo turno di questa seconda fase.

Il tabellino di Malnate Basketball - Pallacanestro Cabiate 62 - 52

Parziali 20-16, 38-28, 50-42

Malnate: Cucchi Riccardo 22, Sassi Samuele 14, Crespi Michele 14, Derrico Leonardo 6, Cellini Federico 2, Lunardi Lorenzo 2, Catelli Elia M. 2, Fabbrini Gianluca, Talamona Marco, Tavasci Andrea, Battistini Giacomo, Milani Marco. All. Bianchi .

Cabiate: Nobili Andrea 9, Scotti Andrea 9, Castiglioni Filippo 8, Marchetti Federico 8, Gazzola Alessandro 6, Bloise Mattia 4, Minotti Filippo 4, Tagliabue Samuele 4, Mazzola Jonathan, Pasini, Orsi Mattia ne. All. Paolo Orsi.

Gli altri risultati del 6° turno del girone C

Cislago-Appiano 58-83, Draghi-Figino 76-69, Gavirate-Rovello 75-72, Cassano-Lomazzo 68-64, Legnano-Cadorago 46-58; posticipi Tradate-Masters Carate 73-79, Malnate-Cabiate 73-79.

La nuova classifica del girone C

Indipendente Appiano 38; Cassano Magnago 34; Masters Carate 32; Rovello Porro, Olimpia Cadorago 26; Lonate 24, Cislago, Gavirate 22; Malnate 18; Tradate, Legnano 16; Pallacanestro Cabiate 14; Draghi 12; Pallacanestro Figino 10; ABC Lomazzo 8; Tavernerio 2.

Il programma del 7° e penultimo turno seconda fase girone C

Venerdì 8 aprile Tavernerio-Cislago, Appiano-Gavirate, Rovello-Tradate, Figino-Cassano, Lomazzo-Lonate, Cadorago-Malnate, Cabiate-Draghi; domenica 10 Carate-Legnano.