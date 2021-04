Basket serie D il campionato con le tre squadre lariane scatterà venerdì 23 aprile

Basket serie D il comitato Fip lombardo ha pubblicato il calendario provvisorio.

Novità dell’ultima ora per il campionato di basket serie D lombardo. Il comitato Fip regionale infatti ha pubblicato il calendario provvisorio della prima fase che vedrà in campo le tre squadre lariane Indipendente Appiano Gentile, Olimpia Cadorago e Rovello Porro inserite nel girone C con Sportlandia Tradate e Malnate Basketball. Il campionato si aprirà venerdì 23 aprile con Appiano-Tradate e Rovello-Malnate mentre chiuderà la prima fase il 27 giugno. Prime tre classificate degli otto gironi lombardi accederanno ai playoff, le quarte e le quinte ai playout.

Questo il calendario provvisorio del girone C lombardo

1° turno: riposa Olimpia Cadorago

Appiano-Tradate (andata venerdì 23/4, ritorno domenica 30/5)

Malnate- Rovello Porro (andata venerdì 23/4, ritorno venerdì 28/5)

2° turno: riposa Malnate

Cadorago-Appiano (domenica 2/5, ritorno venerdì 4/6)

Tradate-Rovello (domenica 2/5, ritorno venerdì 4/6)

3° turno: riposa Appiano

Malnate-Tradate (venerdì 7/5, ritorno domenica 13/6)

Rovello-Cadorago (venerdì 7/5, ritorno domenica 13/6)

4° turno: riposa Tradate

Cadorago-Malnate (andata domenica 16/5, ritorno venerdì 18/6)

Rovello-Appiano (andata venerdì 14/5, ritorno venerdì 18/6)

5° turno: riposa Rovello Porro

Tradate-Cadorago (andata domenica 23/5, ritorno domenica 27/6)

Appiano-Malnate (andata venerdì 21/5, venerdì 25/6)