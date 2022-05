Basket serie D il Figino cade anche a Malnate e vede la retrocessione

Basket serie D si è giocato ieri sera il posticipo del 5° turno di playout girone C.

Si è giocato ieri sera il posticipo del 5° turno di playout nel girone C del campionato di basket serie D. Posticipo davvero amaro per Figino di coach Franco Cofrancesco che perdendo a Malnate per 70-54 vede la retrocessione. Già domani sera si aprirà il 6° turno di playout con l'anticipo Lomazzo-Legnano.

Il tabellino di Malnate-Figino 70-54

Parziali: 17-9, 35-25, 55-39

Malnate: Brotto Luca 16, Lunardi Lorenzo 11, Cucchi Riccardo 11, Crespi Michele 10, Abbiati Federico 5, Cellini Federico 5, Battistini Giacomo 4, Sassi Samuele 3, Catelli Marco 2, Talamona Marco 2, Catelli Elia M. 1, Fabbrini Gianluca, All. Bianchi.

Figino: Mazzucchi Samuele 13, Minotti Daniele 12, Bernardi Luca 9, Mazzoni Michael 8, Colombo Giacomo 6, Cappelletti Simone 3, Marzorati Stefano 2, Gatti Riccardo 1, Bergna Tommaso 0, Bragotto Matteo 0, Gorla Gianmaria, Saglio Gherardo. All. Cofrancesco.

Tutti i risultati del 5° turno playout girone C

Cabiate-Tavernerio 70-47, Tradate-Lomazzo 65-43, Legnano-Draghi 71-78; lunedì 30 Malnate-Figino 70-54.

La classifica aggiornata del girone C

Tradate 28; Cabiate, Malnate 24; Draghi 20; Legnano 18; Figino, Lomazzo 12; Tavernerio 4.

Programma del 6° turno playout girone C

Mercoledì 1 ore 21.30 Lomazzo-Legnano; venerdì 3 ore 21.15 Cabiate-Malnate; domenica 5 Draghi-Tradate; martedì 7 ore 21.30 Tavernerio-Figino.