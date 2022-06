Basket serie D, il Figino si congeda dalla categoria e dal suo pubblico con una vittoria casalinga

Basket serie D: si è chiuso l'ultimo turno di playout nel girone C lombardo.

Basket serie D: sconfitte esterne invece per il già salvo Cabiate e per il retrocesso Tavernerio

E' calato il sipario sui playout del campionato di serie D. Si è congedato dalla categoria con una vittoria il Figino che ieri sera ha battuto in casa i Draghi Gorla trascinato da Davide Pagani. Sfiora il colpo grosso anche il Tavernerio che invece nel finale si è arreso a Legnano. Sconfitta esterna in volata anche per Cabiate che già salvo ha alzato bandiera bianca sul campo del Tradate. Ricordiamo che Tavernerio, Lomazzo e Figino sono retrocesse in Promozione.

I tabellini di

Pall. Figino - Draghi Gorlazy 74 - 62

Parziali 18-17, 37-35, 57-50

Figino: Pagani Davide 17, Colombo Giacomo 14, Bernardi Luca 11, Marzorati Stefano 9, Mazzucchi Samuele 7, Minotti Daniele 6, Mazzoni Michael 5, Bragotto Matteo 3, Saglio Gherardo 2, Bergna Tommaso, Mascheroni Carlo, Gatti. All. Cofrancesco.

Draghi: Borsani Matteo 12, Ferro Francesco 8, Frizzi Federico 7, Marusic Stefano 7, Vivarelli Edoardo 7, Franchi Paolo 6, Martinoli Lorenzo 5, Lavelli Tommaso 3, Cadario Davide 3, Agostinelli Marco 2, D'Amico Riccardo G. 2, Aldizio Alessandro. All. Legramandi,

Sportlandia Tradate - Pallacanestro Cabiate 69 - 66

Parziali 27-24, 38-38, 53-51

Cabiate: Orsi Mattia 18, Mazzola Jonathan 11, Bloise Mattia 9, Castiglioni Filippo 8, Gazzola Alessandro 7, Tagliabue Samuele 5, Marchetti Federico 4, Minotti Filippo 4, Scotti Andrea, Pasini, Pozzi ne, Aloni ne. All. P. Orsi.

Aba Legnano - Basket Tavernerio 76 - 69

Parziali 22-22, 44-37, 54-54

Legnano:

Genovese Giorgio 26, Guidi Andrea 17, Azimonti Fabio 13, Ponzelletti Tommaso 9, Zambello Riccardo 5, Monguzzi Alessandro 2, Porrati Valerio 2, Ukmar Federico 2, Amorelli Francesco, Armiraglio Riccardo, Ottoboni Lorenzo, Saponara Gianluca ne, All. Tamborini Paolo.

Tavernerio: Romanò Alessandro 22, Bassi Angelo 14, Farina Matteo 14, Pedrazzani Edoardo 9, Borella Davide 4, Giovanessi Andrea 4, Bianco Lorenzo 2, Bucci Simone, Longhi. All. Di Lorenzo.

I risultati del 7° turno playout girone C

Mercoledì 8 ore 21.30 Malnate-Lomazzo 72-53; venerdì 10 ore 21.15 Tradate-Cabiate 69-66, Figino-Draghi 74-62, ore 21.30 Legnano-Tavernerio 76-69.

La classifica aggiornata del girone C

Tradate 30; Cabiate, Malnate 26; Draghi, Legnano 22; Figino 16; Lomazzo 12; Tavernerio 4.