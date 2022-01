Basket serie D il girone C2 delle squadre lariane ripartirà dal 4 febbraio

Pallacanestro Minors news

Basket serie D la Fip Lombardia fa slittare a dopo fine gennaio il campionato regionale.

Basket serie D il torneo ricomincerà con il 6° turno di ritono mentre l'ultimo della prima fase posticipato all'11-13 febbraio

Nuovo cambio di programma e di calendario per la ripartenza del campionato lombardo di basket serie D. La Fip Lombardia infatti ha deciso di prolungare lo stop ai campionati regionali fino al 31 gennaio facendo slittare le ripartenze. Ciò per consentire la definitiva ratifica, e la conseguente applicazione, del nuovo regolamento sanitario relativo alla procedura del "Return To Play", con relativa possibilità per gli atleti guariti dal Covid di espletare una procedura più semplice e veloce.. Ecco allora che il girone C2 di serie D dove sono inserite le squadre lariane ripartirà con il 13° turno, 6° di ritorno ma a partire dal 4 febbraio prossimo. Mentre il 7° e ultimo turno della prima fase viene posticipato al 11-13 febbraio

Il programma del 6° turno di ritorno girne C2

Già giocata il 22 dicembre Figino-Lomazzo 58-62; venerdì 4 febbraio ore 21.15 Cabiate-Tavernerio, ore 21.30 Appiano-Cadorago; domenica 6 ore 18 Masters Carate-Rovello Porro.

Il programma del 14° turno, 7° e ultimo di ritorno del girone C2

Venerdì 11 febbraio Tavernerio-Masters Carate, Appiano-Rovello, Lomazzo-Cabiate e domenica 13/2 Olimpia Cadorago-Figino.

La classifica attuale del girone C2

Indipendente Appiano Gentile 22; Rovello Porro, Olimpia Cadorago, Masters Carate 18; Figino 8; Cabiate, ABC Lomazzo 6; Tavernerio 2.