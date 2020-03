Basket serie D il poker lariano tornerà in campo?

Basket serie D tutto fermo da oltre un mese.

Basket serie D la capolista Appiano, Lomazzo, Cadorago, Figino stoppate a casa dal 21 febbraio

Da oltre un mese anche il girone D del campionato di basket serie D maschile è fermo e soprattutto non sa se ritornerà in campo. Un dubbio che attanaglia anche le quattro squadre nostrane dalla capolista Appiano Gentile a Lomazzo e Cadorago in lotta per i playoff fino al Legnomarket Figino ultima in classifica. Il poker lariano è sceso in campo per l’ultima volta venerdì 21 febbraio per giocare il 19° turno di regular season e poi hanno visto rinviare ben 4 giornate e sicuramente vedrà rinviare quelle del 27 marzo del 3 aprile e probabilmente anche quella del 17 aprile ultima di stagione regolare. Dopo Pasqua sarebbero in programma playoff e playout ma tutti a non si sbilanciano sulla ripresa ma attendono nuove indicazioni dalla federazione anche se non serpeggia grande ottimismo sull’ipotesi di ricominciare la stagione agonistica.

Ultime gare giocate del 19° turno girone D

Venerdì 21 Gavirate-Figino 71-54, Albizzate-Lomazzo 71-65, Tradate-Cadorago 80-87, Clivio-Appiano 76-86.

Gare già rinviate

20° turno Figino-Cassano, Cadorago-Campus, Lomazzo-Lonate, Appiano-Malnate

21° turno Campus-Figino, Lonate-Appiano, Lomazzo-Cadorago

22° turno Figino-Cislago, Appiano-Lomazzo, Cadorago-Lonate

23° turno Tradate-Figino, Legnano-Appiano, Lomazzo-Campus, Cassano-Cadorago

Partite da rinviare o a rischio rinvio

24° turno 27 Marzo Gavirate-Lomazzo, Figino-Lonate, Appiano-Albizzate; 29 marzo Cadorago-Legnano

25° turno 3 aprile Lomazzo-Clivio, Appiano-Cadorago; 5 aprile Legnano-Figino

26° turno 17 aprile Figino-Lomazzo, Cadorago-Cislago, Gavirate-Appiano.

La classifica al giro di boa girone D

Novacaritas Appiano Gentile 34; Legnano 32; Gavirate, Malnate 24; Lonate, Cassano Magnago 22; ABC Lomazzo 18; Albizzate, Olimpia Cadorago 16; Cislago*, Clivio, Tradate 14; Campus Varese* 6; Pall. Figino 2.

(* una gara in meno giocata)

