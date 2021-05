Basket serie D il Rovello Porro vince il derby al vertice con Appiano Gentile

Basket serie D si è aperto venerdì 14 il 4° turno del girone C lombardo.

Basket serie D l’Atena al terzo successo di fila è ora prima da sola, domenica 16 Cadorago ospita Malnate

Si è aperto ieri sera il 4° turno, penultimo d’andata del girone C del campionato lombardo di basket serie D e si è aperto con un derby lariano speciale quanto spettacolare. Un derby quello andato in scena ieri sera a Rovello Porro tra i locali dell’Atena e l’Indipendente Appiano Gentile che non ha deluso le attese. Una gara avvincente e combattuta che è viaggiata su vantaggi alterni e che alla fine si è decisa dopo un overtime. Non sono bastati 40′ per decidere la vincitrice e dopo il 66-66 dei regolamentari l’Atena di coach Matteo Bonassi ha trovato il break decisivo che ha domato la resistenza dell’Appiano di coach Marco Rota. Con questo risultato momentaneamente Rovello si porta in vetta da sola al girone B. Domenica il 4° turno si chiude con il posticipo Olimpia Cadorago-Malnate alle ore 18.

Il tabellino di Atena Rovello-Appiano Gentile 79 – 71 dts (Parziali 14-18, 40-37, 51-47, 66-66)

Ecco il programma del 4° turno d’andata del girone C (riposa Tradate)

Venerdì 14 maggio 79-71; domenica 16 ore 18 Cadorago-Malnate.

La classifica aggiornata del girone C

Atena Rovello Porro 6; Indipendente Appiano Gentile 4; Malnate, Tradate 2; Olimpia Cadorago 0.

Ecco il programma del 5° turno, ultimo d’andata del girone C (riposa Rovello Porro)

Venerdì 21 maggio ore 21.15 Tradate-Olimpia Cadorago, Appiano Gentile-Malnate.