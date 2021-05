Basket serie D in campo stasera le due capoliste Rovello e Appiano Gentile

Basket serie D si apre oggi il girone di ritorno del campionato lombardo.

Basket serie D L’Atena riceve il Malnate mentre l’Indipendente rende visita al Tradate

Si apre oggi il girone di ritorno del campionato lombardo di basket serie D. Nel girone C scendono in campo già questa sera le due pariclassifica nostrane: l’Atena Rovello Porro di coach Matteo Bonassi che riceve Malnate (ore 21.30 arbitri Albano-Benzoni) già battuto nel match d’andata all’esordio in trasferta per 59-50 e l’Indipendente Appiano Gentile che renderà visita al Tradate (ore 21.15 arbitri Meteora-Arosio) che sconfisse all’andata per 69-49 anche se il coach lariano Marco Rota avverte: “Tradate è cambiata rispetto all’esordio e si è rinforzata con nuovi giocatori. Noi dobbiamo cercare di dare tutti qualcosa di più visto che siamo in un momento non facile. Il bilancio del girone d’andata è positivo ma ora dobbiamo stringere i denti perchè stiamo attraversando un periodo complicato tra infortuni, imprevisti e squalifiche”.

Riposa in questo weekend invece l’Olimpia Cadorago di coach Angelo Serafini ancora a quota 0 punti.

Ecco il programma del 6° turno, primo ritorno del girone C (riposa Cadorago ) Venerdì 28 maggio ore 21.30 Rovello Porro-Malnate e ore 21.15 Tradate-Indipendente Appiano .

La classifica aggiornata del girone C

Atena Rovello Porro, Indipendente Appiano Gentile 6; Malnate, Tradate 4; Olimpia Cadorago 0.