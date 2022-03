Basket serie D in serata la capolista Appiano ospita i Draghi, big match Rovello-Cassano

pallacanestro minors news

Basket serie D sfida cruciale anche a Cadorago dove un'Olimpia incerottata porta l'assalto al Cislago

Si gioca interamente questa sera il 3° turno della seconda fase nel girone C del campionato di basket serie D lombardo. La capolista Appiano Gentile vuole continuare la sua marcia in vetta solitaria ospitando i Draghi di Gorla mentre il big match di gioca a Rovello Porro dove i locali di coach Luca Rossini portano l'assalto alla seconda forza del girone il Cassano Magnago. Bel match anche a Cadorago dove un'incerottata Olimpia attende la visita della pariclassifica Cislago per provare a riprendere la marcia verso i playoff. Sfide casalinghe anche per il Figino contro Tradate, Cabiate contro Gavirate, Lomazzo contro Legnano e per il fanalino di coda Tavernerio che deve provare a fare il colpo contro Malnate per tenere accesa la fiammella.

Il cartellone del 3° turno della seconda fase

Venerdì 11/3 ore 21.15 Figino-Tradate, Cadorago-Cislago, Cabiate-Gavirate; ore 21.30 Tavernerio-Malnate, Masters Carate-Lonate, Appiano Gentile-Draghy Gorla, Lomazzo-Aba Legnano, Rovello-Cassano.

La nuova classifica della seconda fase

Indipendente Appiano 30; Cassano Magnago 26; Masters Carate 24; Rovello Porro, Lonate 22; Cadorago, Cislago 20; Gavirate 18; Tradate 14; Cabiate, Legnano, Malnate 12; Figino, Draghi Gorla 8; Lomazzo 6; Tavernerio 2.