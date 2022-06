Basket serie D incredibile ieri ad Appiano: Indipendente eliminata ai quarti di finale da Vimercate

Basket serie D epilogo clamoroso nell'anticipo del 1° turno dei playoff del tabellone verde.

Basket serie D il team di coach Bonassi dopo aver dominato la stagione si è arreso anche in casa per 59-66 crollando negli ultimi 10'

Clamoroso nei quarti di finale playoff del campionato di basket serie D. Ieri sera l'Indipendente Appiano Gentile è stata eliminata a sorpresa nel 1° turno dalla Dipo Vimercate che dopo aver vinto gara 1 in casa si è ripetuta anche sul campo del team lariano diretto da coach Matteo Bonassi. Un crollo inaspettato quello che ha colpito Appiano perchè per i primi tre quarti ieri sera aveva condotto la gara con autorità. L'inaspettato blackout è invece successo negli ultimi 10' quando la Dipo ha alzato la pressione e ha piazzato un parziale terrificante di 10-34 che ha girato la gara e deciso la qualificazione a suo favore. Una cocente delusione per Appiano che aveva dominato tutta l'annata e ora si ritrova ad ingoiare il boccone amaro dell'eliminazione ai quarti di finale come ammette coach Bonassi: "Così brucia davvero moltissimo. Purtroppo è andata male o meglio è andato male l'ultimo quarto di ieri sera. Sono bastati 10' giocati male per girare in negativo non solo la gara ma tutta la nostra stagione. Nei primi tre quarti abbiamo infatti giocato molto bene poi però siamo andati nel pallone contro la pressione dei nostri avversari e per alcuni fischi arbitrali molto discutibili. Ci dispiace davvero tanto perchè la squadra era profonda, completa, costruita per i primi posti e non certo per uscire al 1° turno dei playoff. Siamo davvero delusi per questa eliminazione ma non per la stagione davvero super. Peccato».

Il tabellino di gara2 Indipendente Appiano Gentile Dipo Vimercate 59 - 68

Parziali: 17-10, 33-23, 49-34

Appiano Gentile: Leva 3, Mascheroni 7, Gorla 11, Ferloni 3, Tomaselli 17, Bottinelli 2, Terraneo 10, Di Cursi ne, Bottiani ne, Castelli 6, Clerici. All: Bonassi. DIPO Vimercate: Zanchetta 4, Viganò 14, Panella 10, Scolari ne, Buschi 8, Maconi 11, Colombo 5, Imasuen 1, Formenti 11, Simone 2, Calabrese ne, Barazzetta 2. All. Tassi.

Così i quarti di finale playoff del tabellone verde

1 - Vimercate-Appiano Gentile andata (27/5) 71-70, ritorno 1 /6 59-68 serie 2-0

2- Cassano Magnago-Biassono andata (27/5) 65-79, ritorno 3/6 serie 0-1

3- Rovello Porro-Bresso andata (29/5) 59-66, ritorno 5/6 serie 0-1

4 - Nova-Masters Carate andata (27/5) 74-70, ritorno 5/6 serie 1-0