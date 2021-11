Basket serie D, Indipendente Appiano sbanca Rovello e vira in vetta al giro di boa

pallacanestro Minors risultati del venerdì

Si è aperto ieri l'ultimo turno d'andata del girone C2 lombardo.

Basket serie D: successi molto pesanti anche per Cadorago a Figino dopo un supplementare e del Cabiate in casa contro Lomazzo

Giro di boa nel campionato di basket serie D. Nel girone Giallo ieri sera si sono giocate le prime partite del 7° turno ultimo d'andata con il successo corsaro nel big match per il primato conquistato dall'Indipendente Appiano Gentile sul campo del Rovello Porro per 65-59 al termine di una gara bella e combattuta. Solo nel finale infatti l'hanno spuntata gli ospiti guidati da coach Matteo Bonassi che ha vinto da ex di turno guadagnandosi la vetta solitaria in attesa della sfida domenicale del Carate in casa contro Tavernerio. Intanto ieri sera Cadorago ha conquistato due punti pesati a Figino dopo un overtime mentre Cabiate ha respinto l'assalto di un generoso Lomazzo che resta così sul fondo.

Il programma del 7° turno ultimo d'andata del girone C2

Venerdì 12 novembre Pallacanestro Cabiate - ABC Lomazzo 53 - 36 (14-13, 32-18, 36-26), Basket Rovello - Indipendente Appiano Gentile 59 - 65 (14-22, 35-34, 46-47), Pall. Figino - Olimpia Cadorago 61 - 67 dts (9-12, 21-23, 39-38, 53-53); domenica 14 ore 18 Masters Carate-Tavernerio.

Classifica del girone C2

Indipendente Appiano Gentile 12; Rovello Porro, Masters Carate, Olimpia Cadorago 10; Pall. Cabiate 6; Tavernerio , Figino, ABC Lomazzo 2.