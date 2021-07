Basket serie D Indipendente Appiano vedere sfumare in finalissima la promozione in C Silver

Basket serie D si è chiusa domenica 11 a Gussago la final four playoff del campionato lombardo.

Basket serie D la squadra d coach Marco Rota dopo aver battuto in semifinale Abbiategrasso ieri si è arresa in rimonta al Verdello

E' calato il sipario sui playoff del campionato lombardo di basket serie D. Purtroppo il sipario si è calato con una grande amarezza per l'unica rappresentante lariana rimasta in lizza per la promozione in serie C Silver l'Indipendente Appiano Gentile che è arrivata a un passo da coronare il suo sogno. La squadra appianese di coach Marco Rota infatti dopo aver vinto con grande sofferenza la semifinale sabato 10 luglio sul neutro di Gussago contro l'Abbiategrasso per 68-64, ieri si è dovuta arredere all'ultimo ostacolo nei secondi finali della finalissima giocata e persa contro il Basket Verdello. La squadra di coach Rota infatti ha condotto la gara fino a pochi minuti dalla fine toccando anche il +11 e il + 8 al 35' prima di subire la rimonta e il sorpasso decisivo del Verdello che quindi si è guadagnato la promozione in serie C Silver. Per Appiano è sfumato all'ultima curva un traguardo storico inseguito da anni e che dopo una stagione con facile complicata da tanti fattori sembrava ormai a portata di mano. Una stagione vissuta comunque da protagonista che si è chiusa con l'amarezza più grande e l'urlo più bello e atteso da 48 anni di storia del club, stoppato in gola.

Playoff tabellone rosso finale

Domenica 11 luglio presso Palazzetto dello sport - Via Bevilacqua 42a GUSSAGO (BS)

(1C) Indipendente Appiano - (2A) Basket Verdello 53 - 56

Parziali 17-11, 32-27, 47-41

US Dil. Indipendente: Bottinelli Luca 17, Ferloni Simone 10, Lanzani Alessandro 8, Chiesa Stefano 5, Dhaoui Andrea 5, Leva Matteo 3, Terraneo Davide 3, Delpero Gabriele 2, Castelli Federico 0, Di Cursi Alessio ne, All. Rota Marco

ASD Basket Verdello: Milanesi Stefano 15, Bacis Francesco 9, Gibellini Nicola 8, Monzio Compagnoni Luca 8, Ravanelli Matteo 7, Corna Attilio 4, Brambilla Matteo 3, Dogadi Alessio 2, Contessi Federico ne, Milanesi Marco ne, Longobardi Paolo ne, Epis ne, All. Cornolti Marco

Playoff tabellone rosso semifinale

Sabato 10 luglio ore 18 (1C) Indipendente Appiano - (2G) San Giovanni Bosco Abbiategrasso 68 - 64 Parziali 16-13, 29-31, 49-48 Appiano: Lanzani Alessandro 14, Terraneo Davide 14, Chiesa Stefano 11, Leva Matteo 10, Bottinelli Luca 5, Castelli Federico 4, Delpero Gabriele 4, Ferloni Simone 4, Dhaoui Andrea 2, Di Cursi Alessio ne, All. Rota Marco Abbiategrasso: Facchi Andrea 20, Facchi Matteo 11, Gioia Alessandro 9, Lonati Davide 8, Bettanti Matteo 6, Facchi Gabriele 4, Pirovano Luca 4, Mangiarotti Alessio 2, Colombo Edoardo ne, Impallomeni Federico ne, Donati Nicolò ne, Bollini Filippo ne, All. Morone Diego - vice Gerosa Enrico

Sabato 10 luglio ore 21 (2A) Verdello - (1F) Cus Politecnico 69 - 62 Parziali 17-18, 33-34, 44-47 Verdello: Monzio Compagnoni Luca 15, Bacis Francesco 12, Dogadi Alessio 10, Milanesi Stefano 9, Brambilla Matteo 8, Ravanelli Matteo 7, Corna Attilio 6, Contessi Federico 1, Gibellini Nicola 1, Epis 0, Milanesi Marco ne, Longobardi Paolo ne, All. Cornolti Marco Cus Politecnico: Crosby Evan 13, De Giusti Nicola 13, Mellara Riccardo 13, Chessa Alessandro 7, Abrignani Francesco 5, Bucci Jacopo 3, Coscione Mattia 3, Piccin Federico 3, Jeram Thomas 2, Danovaro Federico 0, Pasquali Alessandro ne, Vicini ne, All. Di Benedetto Lorenzo

Playoff tabellone rosso Quarti di finale

Appiano Gentile (1C)-Pol. Garegnano (3 H) 68-64 Appiano supera il turno

Abbiategrasso (2G)-Gavirate(2D) 86-65 Abbiategrasso supera il turno

Verdello (2A)- Cavenago (3B) 70-67 Verdello supera il turno

Cus Politecnico (1F)- FL Monza (3E) 80-56 Cus supera il turno.