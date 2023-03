Basket serie D, ko casalingo all'overtime per la capolista Rovello beffata dal Lentate

Basket serie D: si è aperto ieri sera l'8° turno di ritorno del girone Rosso lombardo.

Basket serie D: travolgente vittoria del Cabiate nel derby con Cadorago, brutto stop di Cucciago a Rovagnate

Si è aperto ieri sera l'8° turno di ritorno del campionato di basket serie D ma a sorridere è solo il Cabiate tra le squadre comasche del girone Rosso. La formazione di coach Paolo Orsi ha vinto in scioltezza con tanto di centello il derby casalingo contro il fanalino Cadorago. Colpo a sorpresa invece a Rovello Porro dove la capolista è stata battuta per la prima volta a domicilio all'overtime contro la Mia Groane Lentate ma resta comunque sola in vetta. Brutta sconfitta esterna anche per i Cucciago Bulls travolti a Rovagnate.

I tabellini di

Rovagnate - Cucciago Bulls 73 - 46 Parziali 26-11, 45-26, 58-40

Cucciago: Radice Leonardo 18, Politi Filippo 10, Gualazzi Alessandro 5, Loi Tommaso 5, Caviezel Fabio 3, Girolimetto Gianluca 3, Bernasconi Luca 2, Gioia Pietro, Molteni Matteo, Sirtori Vittorio, Angiolini Alberto, Molteni Andrea ne, All. Milo,

Pall. Cabiate - Doppio Malto O. Cadorago 101 - 47 Parziali 26-20, 54-37, 77-43

Cabiate: Castiglioni Filippo 18, Nobili Andrea 18, Marchetti Federico 12, Cibinetto Riccardo 11, Minotti Filippo 9, Mazzola Jonathan 8, Recalcati Mirko 7, Rota Lorenzo 7, Tagliabue Samuele 6, Orsi Mattia 3, Pasini Matteo 2, All. Orsi Paolo .

Cadorago: Santimone Andrea 21, Baparapè Malik 8, Gavioli Alessio 7, Faggion 6, Arnaboldi Marco 2, Cappelletti 2, Prato Jacopo 1, Bernasconi Igor , Malinverno Tommaso , Arrighi S. , Mancini F. All. Accardi Andrea.

Basket Rovello - Nuovo Basket Groane 79 - 80 dts (16-14, 37-36, 56-53, 74-74)

Il cartellone del 21° turno, ottavo di ritorno girone Rosso

Venerdì 10 marzo ore 21.15 Cabiate-Cadorago 101-47, Rovello-Mia Groane Lentate 79-80 dts, Rovagnate-Cucciago 73-46, Biassono-Pescate 82-67, Civatese-Sondrio 59-65; domenica 12 Carate-Lissone, Seregno-Nibionno.

Classifica aggiornata del girone Rosso

Rovello Porro 34; Biassono 30; Seregno, Sondrio 26; Pescate, Groane Lentate 24; Civatese, Cabiate, Cucciago Bulls 22; Masters Carate 20; Nibionno 18; Lissone 14; Rovagnate 10; Doppio Malto Cadorago 0.