Basket serie D la capolista Appiano non fa sconti e termina domando anche il Carate Brianza

Pallacanestro minors risultati

Basket serie D si è chiusa la fase playin del girone C lombardo.

Basket serie D colpo grosso del Rovello Porro che sbanca Cassano mentre il Cadorago viene beffato a Lonate Pozzolo

E' calato il sipario anche sulla fase play-in del campionato di basket serie D. Nel girone C i giochi erano già fatti con le quattro qualificazioni ai playoff assegnate nel fine settimana scorso ma l'ultimo turno regalava comunque partite molto interessanti. Come il big match tra le prime due del girone ad Appiano Gentile dove la capolista Indipendente non ha fatto sconti e ha regolato anche il Masters Carate Brianza preparandosi al meglio ai playoff. Colpo grosso anche del Rovello Porro che è andato a sbancare il campo del Cassano Magnago. Finisce la stagione con una sconfitta di misura e in volata invece l'Olimpia Cadorago beffata sul campo del Lnate Pozzolo per 77-76. E da settimana prossima sarà tempo di playoff per le prime quattro.

I risultati dell'ultimo turno di playin del girone C

Venerdì 20 maggio Lonate Pozzolo-Olimpia Cadorago 77-76, Cassano Magmago-Rovello Porro 66-68, Cislago-Gaviare 73-87, Indipendente Appiano Gentile-Masters Carate Brianza 64-46.

La classifica del girone C di play-in

Appiano Gentile 50; Masters Carate 42; Cassano Magnago, Rovello Porro 36; Lonate 32; Olimpia Cadorago, Cislago 28; Gavirate 26.