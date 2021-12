Basket serie D: la capolista Indipendente riceve Cabiate, il Cadorago va a Lomazzo

Pallacanestro minors in campo

Si gioca questa sera il 10° turno stagionale del girone C2.

Basket serie D: Matteo Bonassi coach di Appiano: "Olimpia bella realtà del torneo e noi dobbiamo essere bravi a tenerla dietro"

Si apre oggi il 10° turno, terzo di ritorno del campionato di basket serie D. Nel girone C2 prosegue la marcia della capolista Indipendente Appiano Gentile che stasera riceve il Cabiate dopo aver archiviato con soddisfazione la positiva esperienza in Coppa Lombardia come ammette coach Matteo Bonassi: "Siamo davvero contenti del cammino che abbiamo fatto in coppa arrivando al terzo turno dove siamo stati eliminati da una squadra di serie C Gold. Comunque ripeto siamo soddisfatti di quanto fatto perchè siamo andati oltre a quello che potevamo prevedere all'inizio. Ora però dobbiamo pensare al campionato per continuare a fare bene a cominciare da questa sera contro il Cabiate sperando anche di recuperare qualche infortunato visto che l'ultima gara contro Tavernerio l'abbiamo giocata praticamente con soli otto giocatori a disposizione. Per quanto riguarda il campionato sta sorprendendo molto il Cadorago diventata una bella realtà del girone che merita il secondo posto e per questo dobbiamo essere bravi noi a tenerlo dietro fino alla fine".

Oggi Cadorago è di scena a Lomazzo mentre il Rovello riceve il Tavernerio e il Figino tenta il colpo per la terza vittoria di fila contro il Masters Carate.

Il programma del 10° turno terzo di ritorno del girone C2

Venerdì 3 dicembre ore 21.15 Figino-Masters Carate, ore 21.30 Rovello Porro -Tavernerio, Lomazzo-Olimpia Cadorago, Appiano Gentile-Cabiate.

Classifica del girone C2

Indipendente Appiano Gentile 16; Olimpia Cadorago 14; Masters Carate, Rovello Porro 12; Pall. Cabiate, Figino 6; ABC Lomazzo 4; Tavernerio 2.