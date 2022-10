Basket serie D la capolista Rovello è di scena a Biassono per allungare la striscia vincente

Basket serie D è vigilia del 4° turno d'andata del girone Rosso

Basket serie D venerdì impegni casalinghi per Cabiate e Cadorago, posticipo domenicale per Cucciago a Carate

E' già vigilia del 4° turno d'andata del campionato di basket serie D in Lombardia. Vigilia anche per la capolista del girone Rosso il Rovello Porro che venerdì sera renderà visita al forte Biassono per provare ad allungare la sua striscia di imbattibilità e mantenere la vetta. Turni casalinghi invece per Cabiate che reduce dalle due vittorie consecutive punta al tris contro il Rovagnate. Alla ricerca ancora del primo successo stagionale è il Doppio Malto Cadorago che venerdì sera ospita il derby contro la Mia Lentate per provare a sbloccarsi. Posticipo domenicale invece per Cucciago che a Carate Brianza tenterà di infilare il primo colpo vincente di questa sua stagione da debuttante.

Il programma del 4° turno d'andata girone Rosso

Venerdì 21 ottobre ore 21.15 Cabiate-Rovagnate, ore 21.30 Biassono-Rovello Porro, Cadorago-Mia Lentate, Pescate-Sondrio, Civatese-Nibionno; domenica 23 ore 18 Masters Carate. Cucciago Bulls, Seregno-Lissone.

Classifica del girone Rosso

Rovello Porro, Nibionno 6; Cabiate, Biassono, Nibionno, Seregno, Pescate, Sondrio, Civatese 4; Lissone, Seregno, Mia Lentate, Masters Carate 2; Cadorago, Cucciago, Rovagnate 0.