Basket serie D la capolista Rovello inarrestabile travolge anche il Nibionno

Si è aperto ieri sera il 5° turno di ritorno del campionato di basket serie D e nel girone Rosso vige la legge del Rovello Porro. La capolista di coach Luca Rossini ieri sera ha messo a segno un'altra prova di forza battendo in casa il temibile Nibionno con un largo 75-41. Dietro vittoria pesante per il Cabiate che ha vinto lo scontro diretto casalingo con Sondrio agganciandolo in classifica a quota 20. Niente da fare ma onore delle armi per Cadorago che in casa si è arreso al Lissone giocando alla pari per quasi tutta la gara. Domenica chiuderà in posticipo Cucciago che sarà ospite del Seregno per provare a tornare alla vittoria.

I tabellini di Basket Rovello - Basket Nibionno 75 - 41 Parziali 19-8, 46-23, 65-30

Rovello: Aceti Oscar 13, Olgiati Lorenzo 12, Pozzi Alessandro 12, Pessina Daniele 11, Galbusera Andrea 7, Losa Riccardo 6, Ronchetti Paolo 5, Rampoldi Davide 4, Donega Luca 2, Marelli Jacopo 2, Colombo Edoardo 1, Cattaneo Federico, All. Rossini.

Nibionno: Corbetta Andrea 9, Bonfanti Jacopo 8, Moltrasio Aronne 6, Viganò Mattia 5, Brambilla Davide 4, Origgi Filippo 4, Castelli Manuel 4, Mariani Simone 1, Borghesi Alessandro, Carsana Erik. All. Bertolini.

Doppio Malto Cadorago - Pall. Lissone 52 - 71 Parziali 19-19, 33-37, 43-54

Cadorago: Colombo Thomas 12, Arnaboldi Marco 11, Santimone Andrea 9, Gavioli Alessio 6, Bernasconi Igor 5, Baparapè Malik 5, Bejtulla Maliqi 4, Prato Jacopo, Arrighi, Mancini, All. Accardi.

Lissone: Boniolo Andrea 13, Guarnaccia Edoardo 13, Galliani Igor 11, Dascola Loris 8, Gallucci Manuele 8, Viganò Stefano 5, Ratti Filippo 4, Arosio Diego 3, Faccioli Federico 3, Peco Emilio 2, Boscarini 1, Lupi Timini Riccardo, All. Santolini.

Pall. Cabiate - Sportiva Sondrio 77 - 65 Parziali 16-19, 35-34, 58-41

Cabiate: Castiglioni Filippo 19, Nobili Andrea 16, Orsi Mattia 12, Bloise Mattia 11, Mazzola Jonathan 6, Recalcati Mirko 4, Rota Lorenzo 4, Cibinetto Riccardo 2, Tagliabue Samuele 2, Marchetti Federico 1, Granato Vincenzo, Minotti Filippo ne. All. Orsi Paolo.

Sondrio: Bertini Matteo 25, Motalli Tommaso 14, Parolo Roberto 10, Benvenuti Mattia 9, Bonfadini Filippo 3, Lo Verso Sebastiano 2, Lavizzari Pietro 2, Monaco Stefano, Spinelli Gregorio, Mercedes Carlos Gabriel . All. Busi

Il cartellone del 18° turno, quinto di ritorno girone Rosso

Venerdì 17 febbraio ore 21.15 Cabiate-Sondrio 77-65, 21.30 Rovello-Nibionno 75-41, Cadorago-Lissone 52-71, Pescate-Rovagnate 73-71; domenica 19 ore 18.45 Seregno-Cucciago Bulls, Civatese-Carate, Biassono-Mia Lentate.

Classifica aggiornata del girone Rosso

Rovello Porro 30; Biassono, Seregno 24; Sondrio, Cabiate, Pescate 20; Masters Carate, Groane Lentate 18; Cucciago Bulls, Civatese, Nibionno 16; Lissone 14; Rovagnate 5; Doppio Malto Cadorago 0.