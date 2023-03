Basket serie D: si è giocato il 19° turno del girone Rosso lombardo.

Basket serie D: la capolista Rovello Porro domina il testacoda a Cadorago

Si è completato domenica 5 marzo il 19° turno del campionato di basket serie D in Lombardia che ha visto nel girone Rosso ben due derby nostrani. Il primo si è giocato a Cadorago ma è stato un testacoda a senso unico con il largo e prevedibile successo corsaro della capolista Rovello Porro. L'altro invece è andato in scena l'altro ieri sul campo del Cucciago dove i Bulls hanno domato il Cabiate agganciandolo a quota 20 in classifica.

I tabellini di Cucciago Bulls- Pall. Cabiate 74 - 58 Parziali 22-11, 39-27, 56-43

Cucciago Bulls: Politi Filippo 23, Radice Leonardo 14, Angiolini Alberto 10, Girolimetto Gianluca 7, Caviezel Fabio 6, Gualazzi Alessandro 6, Loi Tommaso 4, Bernasconi Luca 2, Borghi Luca 2, Gioia Pietro, Hamdar Adam ne, Molteni Matteo ne, All. Milo.

Cabiate: Mazzola Jonathan 16, Marchetti Federico 14, Bloise Mattia 6, Nobili Andrea 6, Cibinetto Riccardo 5, Orsi Mattia 4, Castiglioni Filippo 2, Minotti Filippo 2, Tagliabue Samuele 2, Recalcati Mirko 1, Rota Lorenzo. Granato Vincenzo ne, All. Orsi Paolo

Doppio Malto Cadorago - Basket Rovello 48 - 90 Parziali, 3-16, 22-39, 33-63

Cadorago: Santimone Andrea 11, Baparapè Malik 10, Gavioli Alessio 9, Prato Jacopo 8, Bellone Dante 4, Arrighi S. 2, Cappelletti 2, Rigamonti 2, Bernasconi Igor, Mancini F., Faggion , All. Accardi.

Rovello: Aceti Oscar 17, Pozzi Alessandro 14, Donega Luca 11, Losa Riccardo 9, Pessina Daniele 9, Colombo Edoardo 7, Rampoldi Davide 6, Cattaneo Federico 4, Galbusera Andrea 4, Marelli Jacopo 4, Olgiati Lorenzo 3, Sgobbi Simone 2, All. Rossini.

Il cartellone del 19° turno, quinto di ritorno girone Rosso

Venerdì 3 marzo ore 21.30 Cadorago-Rovello 48-90, Mia-Seregno 81-73, Rovagnate-Civatese 54-72, domenica 5 ore 18.30 Cucciago-Cabiate 74-58, Sondrio-Carate 68-66, Lissone-Biassono 75-87, Nibionno-Pescate 65-69.

Classifica aggiornata del girone Rosso

Rovello Porro 34; Biassono 28; Seregno 26; Pescate, Sondrio 24; Groane Lentate, Civatese, 22; Cabiate, Masters Carate, Cucciago Bulls 20; Nibionno 18; Lissone 14; Rovagnate 5; Doppio Malto Cadorago 0.

Il cartellone del 20° turno, quinto di ritorno girone Rosso

Venerdì 10 marzo ore 21.15 Cabiate-Cadorago, Rovello-Mia Groane Lentate, Rovagnate-Cucciago, Biassono-Pescate, Civatese-Sondrio; domenica 12 Carate-Lissone, Seregno-Nibionno.