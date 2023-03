Basket serie D: vigilia del 21° turno stagionale del girone Rosso Lombardo.

Basket serie D: la capolista Rovello Porro si prepara a ricevere l'arrembante Lentate

E' già vigilia dell'ottavo turno di ritorno nel campionato di basket serie D che vede impegnate venerdì 10 marzo tutte e quattro le formazioni lariane del girone Rosso. Fari puntati sul derby Cabiate-Cadorago che sembra a pronostico chiuso a favore dei locali. Impegno casalingo per la capolista Rovello Porro che però ospita l'agguerrita Mia Lentate mentre in trasferta i Cucciago Bulls proveranno a centrare il colpo grosso sul campo del Rovagnate penultimo in graduatoria.

Il cartellone del 21° turno, ottavo di ritorno girone Rosso

Venerdì 10 marzo ore 21.15 Cabiate-Cadorago, Rovello-Mia Groane Lentate, Rovagnate-Cucciago, Biassono-Pescate, Civatese-Sondrio; domenica 12 Carate-Lissone, Seregno-Nibionno.

Classifica aggiornata del girone Rosso

Rovello Porro 34; Biassono 28; Seregno 26; Pescate, Sondrio 24; Groane Lentate, Civatese, 22; Cabiate, Masters Carate, Cucciago Bulls 20; Nibionno 18; Lissone 14; Rovagnate 5; Doppio Malto Cadorago 0.