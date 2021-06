Basket serie D l'Atena Rovello regola anche Tradate e resta in testa da sola

Basket serie D si è giocato ieri il 7° turno del girone C lombardo.

Basket serie D successo pesante dell'Appiano che in rimonta doma un ottimo Cadorago

Si è giocato ieri sera il 7° turno del campionato lombardo di basket serie D che ha visto nel girone C due successi importanti per le squadre lariane. Vittoria casalinga per la capolista Atena Rovello che ha regolato in progressione la Sportlandia Tradate conservando il primato solitario del girone. Successo pesantissimo invece per l'Indipendente Appiano che al termine di un derby rovente è tornato a riassaporare i due punti a spese del fanalino di coda Olimpia Cadorago. per la verità la squadra di coach Angelo Serafini ha giocato una grade partita comandandola per oltre tre quarti prima di essere raggiunta e superata dall'Indipendente che così resta al secondo posto in scia al Rovello. Settimana prossima Appiano riposerà mentre ci sarà un altro derby interessante il testacoda Cadorago-Rovello.

Risultati del 7° turno, secondo di ritorno del girone C (riposa Malnate )

Venerdì 4 giugno ore 21.30 Atena Rovello-Tradate 71 - 54 (17-17, 35-26, 57-40), Appiano Gentile-Olimpia Cadorago 67 - 61 (11-21, 28-35, 46-48)

La classifica aggiornata del girone C

Atena Rovello Porro 10; Indipendente Appiano Gentile 8; Tradate 6; Malnate 4; Olimpia Cadorago 0.

Ecco il programma del 8° turno, terzo di ritorno del girone C (riposa Appiano)

Venerdì 11 giugno ore 21.30 Tradate-Malnate, domenica 13 Cadorago-Rovello.