Le otto squadre lariane di D nel giroen D

Basket serie D le “otto sorelle” lariane sono state inserite nel girone D

Basket serie D definita la composizione dei gironi del campionato lombardo 2020/21.

Basket serie D le &#8220;otto sorelle&#8221; lariane sono state inserite nel girone D
Como città, 25 Settembre 2020 ore 19:16

Basket serie D definita la composizione dei gironi del campionato lombardo 2020/21.

Basket serie D Una prima fase tutta nostrana con Appiano, Lomazzo, Figino, Cadorago, Cabiate, Tavernerio, Rovello e Como

Il comitato Fip lombardo ha definito la composizione dei 12 gironi del campionato di basket serie D regionale 020/21 che vedrà in campo al via ben otto squadre lariane. Sarà un girone tutto comasco il D quello che vede iscritte Indipendente Appiano Gentile, Us Tavernerio, Pall. Cabiate, Abc Lomazzo, Olimpia Cadorago, Pallacanestro Figino, Pallacanestro Como e Basket Rovello Porro. Nei prossimi giorni sarà pubblicato il calendario della prima fase e la data di inzio.

Baskets erie D Appaino gentile capolista
Novacaritas Appiano Gentile

Ecco i 12 gironi di serie D Regionale 2020/21
GIRONE A
042032 SCUOLA BASKET TREVIGLIO A.DIL. – TREVIGLIO (BERGAMO)
028170 BEES – CREMA (CREMONA)
005415 A.S.D. TAZIO MAGNI – GUSSOLA (CREMONA)
052832 JOKOSPORT A.S.D. – IZANO (CREMONA)
003835 A.DIL. OMBRIANO BASKET 2004 – CREMA (CREMONA)
000518 A.S.D. BASKET VERDELLO – VERDELLO (BERGAMO)
007652 GR. BASKET COLOGNO A/S. A.DIL. – COLOGNO AL SERIO (BERGAMO)
014104 A.S.DIL. BASKET 86 – CARAVAGGIO (BERGAMO)

Girone: GIRONE B
002435 PENTAVAC BASKET CHIARI – CHIARI (BRESCIA)
039045 U.S. PADERNESE BASKET – PADERNO FRANCIACORTA (BRESCIA)
052489 A.S.D. RIVER BASKET – ORZINUOVI (BRESCIA)
038511 A.S.D. PALLacanestro ISEO – ISEO (BRESCIA)
054239 A.S.D. GUSSAGO BASKET – GUSSAGO (BRESCIA)
047816 ASD NEW BASKET PREVALLE – PREVALLE (BRESCIA)
007065 ASD BEDIZZOLE BASKET – BEDIZZOLE (BRESCIA)
027487 BASKET SAREZZO – SAREZZO (BRESCIA)

Girone: GIRONE C
039076 SEBINO BASKET A.S.D. – SARNICO (BERGAMO)
050633 POL.DIL. LA TORRE BASKET – TORRE BOLDONE (BERGAMO)
020608 ASD CENTRO BASKET PESCATE – PESCATE (LECCO)
044486 A.DIL. POL. CALUSCHESE BASKET – CALUSCO D’ADDA (BERGAMO)
042051 POL. BREMBATE SOPRA ASD – BREMBATE DI SOPRA (BERGAMO)
018028 CRAL DALMINE a.s.d. – DALMINE (BERGAMO)
005356 A.S.D. A.D.B. BASKET VERCURAGO – VERCURAGO (LECCO)
050665 A. DIL. C.B. ALTO SEBINO – COSTA VOLPINO (BERGAMO)

Girone: GIRONE D
006236 A. DIL. ABC PALLACANESTRO – LOMAZZO (COMO)
002728 ASD OLIMPIA CADORAGO – CADORAGO (COMO)
036137 A.S.D. BASKET ROVELLO – ROVELLO PORRO (COMO)
023197 A.DIL. PALL. FIGINO – FIGINO SERENZA (COMO)
007045 A.S.D. Basket Tavernerio – TAVERNERIO (COMO)
001123 PALLACANESTRO COMO A. DIL. – COMO (COMO)
030507 PALLACANESTRO CABIATE a.s.dil. – CABIATE (COMO)
002404 U.S. DIL. INDIPENDENTE – APPIANO GENTILE (COMO)

Girone: GIRONE E
052550 FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD – MONZA (MONZA BRIANZA)
002995 A.S.D. GERARDIANA BASKET – MONZA (MONZA BRIANZA)
028157 PALL. MASTERS A.S.D. – CARATE BRIANZA (MONZA BRIANZA)
003469 POL. ARS ROVAGNATE A.S.D. – LA VALLETTA BRIANZA (LECCO)
035321 asd BASKET NIBIONNO – NIBIONNO (LECCO)
001094 A. DIL. PALL. LISSONE – LISSONE (MONZA BRIANZA)
001820 A.DIL SPORTIVA BASKET – SONDRIO (SONDRIO)
030587 A.S.D. G.S. GIOVANILE CIVATESE – CIVATE (LECCO)

Girone: GIRONE F
012575 Basket Seregno A.S.D. – SEREGNO (MONZA BRIANZA)
038901 BK CLUB CAVENAGO BRIANZA ASD – CAVENAGO DI BRIANZA (MONZA BRIANZA)
005424 ASA A.S.DIL. – CINISELLO BALSAMO (MILANO)
035353 US PALL. AURORA DESIO 94 – DESIO (MONZA BRIANZA)
001007 ASD POL. DI. PO. SEZ. PALL. – VIMERCATE (MONZA BRIANZA)
001856 U.S. S.ANTONINO CENTRO A.S.D. – NOVA MILANESE (MONZA BRIANZA)
001452 G.S. FORZE VIVE A.S.D. – INZAGO (MILANO)
002874 A.DIL. BASKET BIASSONO – BIASSONO (MONZA BRIANZA)

Girone: GIRONE G
018045 BASKET MASTINI ASD – TURBIGO (MILANO)
006560 POL. ARDOR A.S.D. – BOLLATE (MILANO)
044901 A.S.DIL. LEONIANA – MILANO (MILANO)
052146 ACCADEMIA BK ALTOM.SE SSDARL – LEGNANO (MILANO)
000464 ASD BASKET CLUB ARLUNESE – ARLUNO (MILANO)
044410 A.S. DIL. BASKETTIAMO VITTUONE – VITTUONE (MILANO)
047882 ASD CBC SHOW CAMP BASKETSCHOOL – CORBETTA (MILANO)
000455 C.M.B. RHO A.S.D. – RHO (MILANO)

Girone: GIRONE H
000318 CANOTTIERI MILANO A.S.D. – MILANO (MILANO)
051838 A.S.D. PRO VIGEVANO PARONA – VIGEVANO (PAVIA)
002423 A.S.D. SPORTIVA BOFFALORESE – BOFFALORA SOPRA TICINO (MILANO)
003808 US S. GIOVANNI BOSCO AD – ABBIATEGRASSO (MILANO)
000522 Basket Corsico Arcadis – CORSICO (MILANO)
008274 A.S.DIL. TREZZANO BASKET – TREZZANO SUL NAVIGLIO (MILANO)
016339 A.S.D. PALLACANESTRO TROMELLO – TROMELLO (PAVIA)
001212 A.DIL. BASKET ROZZANO PRO LOCO – ROZZANO (MILANO)

Girone: GIRONE I
038535 PALL. ALBIZZATE A.S.D. – ALBIZZATE (VARESE)
002822 ASD G.S. BASKET LONATE – LONATE POZZOLO (VARESE)
002449 U.S. DIL. CISTELLUM BASKET – CISLAGO (VARESE)
034338 A.S.DIL. CAMPUS VARESE – VARESE (VARESE)
004575 A.S.D. BASKET CASSANO MAGNAGO – CASSANO MAGNAGO (VARESE)
028112 ASD MALNATE BASKETBALL – MALNATE (VARESE)
047832 ASD LA SPORTIVA GAVIRATE – GAVIRATE (VARESE)
036456 SPORTLANDIA TRADATE A.S.D. – TRADATE (VARESE)

Girone: GIRONE K
012549 ASD SOUL BASKET – MILANO (MILANO)
050203 A.DIL. NOVA BASKET 2003 – CAVA MANARA (PAVIA)
052737 ASD POLISP. GAREGNANO 1976 – MILANO (MILANO)
000814 S.PIO X MILANO – MILANO (MILANO)
052161 A.S.D. VISMARA HOOSIERS – MILANO (MILANO)
000326 A.DIL. PALL. STRADELLA – STRADELLA (PAVIA)
000316 A.S.DIL. LEONE XIII – MILANO (MILANO)
009139 A.DIL. POL. TUMMINELLI ROMANA – MILANO (MILANO)

Girone: GIRONE L
002427 GS BK PADERNO DUGNANO A.s. dil – PADERNO DUGNANO (MILANO)
052877 CUS POLITECNICO – MILANO (MILANO)
023185 ASD BASKET BRUSUGLIO – CORMANO (MILANO)
047897 A.S.D. MOJAZZA – MILANO (MILANO)
000454 A.D. G.S. QUARTIERE S.AMBROGIO – MILANO (MILANO)
010588 AZZURRI NIGUARDESE BASKET ASD – MILANO (MILANO)
052721 ASD AURORA MILANO – MILANO (MILANO)
054180 ASSOCIAZIONE SPORTING MILANINO – CUSANO MILANINO (MILANO)

Girone: GIRONE M
054044 Pallacanestro Milano3 Basiglio – BASIGLIO (MILANO)
007690 POL. DIL. S.GIULIANO MILANESE – SAN GIULIANO MILANESE (MILANO)
054479 MALASPINA SPORT TEAM – MILANO (MILANO)
052590 A.S.D. VIVISPORT Landriano – LANDRIANO (PAVIA)
051538 A.S.D. TIGERS MILANO – MILANO (MILANO)
018157 CM Basket 84 Cassina – CASSINA DE’ PECCHI (MILANO)
034985 BASKET MELZO A.S.DIL. – MELZO (MILANO)
004564 A.DIL. GAMMA BASKET SEGRATE – SEGRATE (MILANO

Abc Lomazzo di serie D

 

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