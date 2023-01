Basket serie D: le quattro portacolori lariane pronte a tornare in campo per il giro di boa 

Basket serie D: da venerdì 13 gennaio riparte il girone Rosso per chiudere l'andata.

Basket serie D: apripista domani la capolista Rovello contro la Civatese poi domenica 15 toccherà a Cucciago, Cabiate e Cadorago

Anche il campionato di basket serie D è pronto a tornare in campo. E' vigilia infatti dell'ultimo turno d'andata che di fatto da venerdì 13 gennaio aprirà il 2023 del campionato lombardo anche per le compagini lariane. La prima a scendere in campo nel girone Rosso sarà proprio la capolista Rovello Porro che venerdì chiuderà l'andata in casa contro l'ostica Civatese ma con l'obiettivo di puntare al titolo d'inverno. Domenica 15 invece torneranno in campo le altre tre portacolori nostrane a cominciare dai Cucciago Bulls che alle ore 18.30 ospiteranno il Pescate per confermarsi da matricola una bella realtà del torneo al giro di boa. Sempre domenica il Cabiate di coach Paolo Orsi renderà visita al Lissone per confermarsi nelle zone alte della classifica mentre il fanalino di coda Doppio Malto Cadorago sarà ospite del Masters Carate Brianza per provare a fare l'impresa vincente e sbloccare finalmente la casella 0.

Il cartellone del 13° turno ultimo d’andata girone Rosso

Venerdì 13 ore 21.30 Rovello Porro-Civatese, Rovagnate-Groane; domenica 15 ore 18 Carate-Cadorago, Lissone-Cabiate, ore 18.30 Cucciago-Pescate, Seregno-Sondrio, Nibionno-Biassono.

Classifica girone Rosso alla vigilia del giro di boa

Seregno, Rovello Porro 20; Sondrio, Biassono 16; Cabiate 14; Civatese, Pescate, Nibionno, Cucciago Bulls 12; Masters Carate, Groane Lentate 10; Lissone 8; Rovagnate 3; Doppio Malto Cadorago 0.