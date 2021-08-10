I gironi di serie D
Basket serie D le sette squadre lariane sono state inserite tutte nel girone C2
Basket serie D definiti i 12 raggruppamenti del campionato Lombardo 2021/22.
Basket serie D definiti i 12 raggruppamenti del campionato Lombardo 2021/22.
Basket serie D nella prima fase si sfideranno Appiano, Figino, Cadorago, Rovello, Lomazzo, Cabiate e Tavernrio anche con il Carate Brianza
Il Comitato Fip della Lombardia ha reso noti i 12 gironi del campionato regionale di basket serie D 2021/2022 che vedrà al via tra le 95 squadre iscritte anche 7 società lariane tutte inserite nel girone C2: si tratta di Indipendente Appiano Gentile, Pallacanestro Figino, Abc Lomazzo, Olimpia Cadorago, Pallacanestro Cabiate, Basket Tavernerio e Basket Rovello Porro a cui è stata aggiunta anche la Masters Carate Brianza.
Girone: C2
002404 U.S. DIL. INDIPENDENTE - APPIANO GENTILE (COMO)
028157 PALL. MASTERS A.S.D. - CARATE BRIANZA (MONZA BRIANZA)
023197 A.DIL. PALL. FIGINO - FIGINO SERENZA (COMO)
006236 A. DIL. ABC PALLACANESTRO - LOMAZZO (COMO)
002728 ASD OLIMPIA CADORAGO - CADORAGO (COMO)
030507 PALLACANESTRO CABIATE a.s.dil. - CABIATE (COMO)
007045 A.S.D. Basket Tavernerio - TAVERNERIO (COMO)
036137 A.S.D. BASKET ROVELLO - ROVELLO PORRO (COMO)
Girone: A1
039045 U.S. PADERNESE BASKET - PADERNO FRANCIACORTA (BRESCIA)
054508 A.S.D. TRENZANO BASKET - TRENZANO (BRESCIA)
005415 A.S.D. TAZIO MAGNI - GUSSOLA (CREMONA)
052489 A.S.D. RIVER BASKET - ORZINUOVI (BRESCIA)
002435 BASKET CHIARI A.S.D. - CHIARI (BRESCIA)
002870 A.D. BASKET SUSTINENTE - SUSTINENTE (MANTOVA)
047816 ASD NEW BASKET PREVALLE - PREVALLE (BRESCIA)
Girone: A2
054239 GUSSAGO BASKET S.S.D. AR.L. - GUSSAGO (BRESCIA)
038511 A.S.D. PALLacanestro ISEO - ISEO (BRESCIA)
007652 GR. BASKET COLOGNO A/S. A.DIL. - COLOGNO AL SERIO (BERGAMO)
039076 SEBINO BASKET A.S.D. - SARNICO (BERGAMO)
027487 ASS.DIL. G.S.A. BASKET SAREZZO - SAREZZO (BRESCIA)
042032 SCUOLA BASKET TREVIGLIO A.DIL. A - TREVIGLIO (BERGAMO)
014104 A.S.DIL. BASKET 86 - CARAVAGGIO (BERGAMO)
028170 PALL. BEES OFFANENGO A.S.D. - CREMA (CREMONA)
Girone: B1
020608 ASD CENTRO BASKET PESCATE - PESCATE (LECCO)
012575 Basket Seregno A.S.D. - SEREGNO (MONZA BRIANZA)
030587 A.S.D. G.S. GIOVANILE CIVATESE - CIVATE (LECCO)
005356 A.S.D. A.D.B. BASKET VERCURAGO - VERCURAGO (LECCO)
001820 A.DIL SPORTIVA BASKET - SONDRIO (SONDRIO)
003469 POL. ARS ROVAGNATE A.S.D. - LA VALLETTA BRIANZA (LECCO)
052754 PALL. CONCOREZZO A.S.D. - CONCOREZZO (MONZA BRIANZA)
035321 asd BASKET NIBIONNO - NIBIONNO (LECCO)
Girone: B2
042051 POL. BREMBATE SOPRA ASD - BREMBATE DI SOPRA (BERGAMO)
044486 A.DIL. POL. CALUSCHESE BASKET A - CALUSCO D'ADDA (BERGAMO)
050633 POL.DIL. LA TORRE BASKET - TORRE BOLDONE (BERGAMO)
000329 AGRATE CANARINS - AGRATE BRIANZA (MONZA BRIANZA)
018028 CRAL DALMINE a.s.d. - DALMINE (BERGAMO)
038901 BK CLUB CAVENAGO BRIANZA ASD - CAVENAGO DI BRIANZA (MONZA BRIANZA)
000518 A.S.D. BASKET VERDELLO - VERDELLO (BERGAMO)
054715 NPdA - CASSANO D'ADDA (MILANO)
Girone: C1
028112 ASD MALNATE BASKETBALL - MALNATE (VARESE)
002822 ASD G.S. BASKET LONATE - LONATE POZZOLO (VARESE)
004575 A.S.D. BASKET CASSANO MAGNAGO - CASSANO MAGNAGO (VARESE)
002449 U.S. DIL. CISTELLUM BASKET - CISLAGO (VARESE)
052146 ACCADEMIA BK ALTOM.SE SSDARL - LEGNANO (MILANO)
036456 SPORTLANDIA TRADATE A.S.D. - TRADATE (VARESE)
051857 A.S.D. DRAGHI GORLAZY - GORLA MAGGIORE (VARESE)
047832 ASD LA SPORTIVA GAVIRATE - GAVIRATE (VARESE)
Girone: D1
052590 A.S.D. VIVISPORT Landriano - LANDRIANO (PAVIA)
034985 BASKET MELZO A.S.DIL. - MELZO (MILANO)
041112 A.S. KOR DIL. - SAN GIULIANO MILANESE (MILANO)
018157 CM Basket84 Cassina - CASSINA DE' PECCHI (MILANO)
054479 MALASPINA SPORT TEAM - MILANO (MILANO)
001452 G.S. FORZE VIVE A.S.D. - INZAGO (MILANO)
004564 A.DIL. GAMMA BASKET SEGRATE - SEGRATE (MILANO)
001520 A.S.D. BASKET PIOLTELLO - PIOLTELLO (MILANO)
Girone: D2
003282 ASD C.S.C. BK CUSANO MILANINO - CUSANO MILANINO (MILANO)
002874 A.DIL. BASKET BIASSONO - BIASSONO (MONZA BRIANZA)
001856 U.S. S.ANTONINO CENTRO A.S.D. - NOVA MILANESE (MONZA BRIANZA)
002427 GS BK PADERNO DUGNANO A.s. dil - PADERNO DUGNANO (MILANO)
002995 A.S.D. GERARDIANA BASKET - MONZA (MONZA BRIANZA)
023185 ASD BASKET BRUSUGLIO - CORMANO (MILANO)
001007 ASD POL. DI. PO. SEZ. PALL. - VIMERCATE (MONZA BRIANZA)
001958 ASD BRESSO BASKET - BRESSO (MILANO)
Girone: E1
044410 A.S. DIL. BASKETTIAMO VITTUONE - VITTUONE (MILANO)
047882 ASD CBC SHOW CAMP BASKETSCHOOL - CORBETTA (MILANO)
000455 C.M.B. RHO - RHO (MILANO)
001212 A.DIL. BASKET ROZZANO PRO LOCO - ROZZANO (MILANO)
008274 A.S.DIL. TREZZANO BASKET - TREZZANO SUL NAVIGLIO (MILANO)
000454 A.D. G.S. QUARTIERE S.AMBROGIO - MILANO (MILANO)
002423 A.S.D. SPORTIVA BOFFALORESE - BOFFALORA SOPRA TICINO (MILANO)
054044 Pallacanestro Milano3 Basiglio - BASIGLIO (MILANO)
Girone: E2
003808 US S. GIOVANNI BOSCO AD - ABBIATEGRASSO (MILANO)
000326 A.DIL. PALL. STRADELLA - STRADELLA (PAVIA)
016339 A.S.D. PALLACANESTRO TROMELLO - TROMELLO (PAVIA)
050203 NOVABASKET - CAVA MANARA (PAVIA)
051838 A.S.D. PRO VIGEVANO PARONA - VIGEVANO (PAVIA)
018045 BASKET MASTINI ASD - TURBIGO (MILANO)
008275 ASDBT CONGREGATIO ALTAE TURRIS - VIGEVANO (PAVIA)
000464 ASD BASKET CLUB ARLUNESE - ARLUNO (MILANO)
Girone: F1
044901 A.S.DIL. LEONIANA - MILANO (MILANO)
012549 ASD SOUL BASKET - MILANO (MILANO)
000316 A.S.DIL. LEONE XIII - MILANO (MILANO)
051623 A.S.D. BASKETOWN MILANO - MILANO (MILANO)
009139 A.DIL. POL. TUMMINELLI ROMANA - MILANO (MILANO)
052737 ASD POL. GAREGNANO 1976 - MILANO (MILANO)
052161 A.S.D. VISMARA HOOSIERS - MILANO (MILANO)
007148 ASS. DIL. EBRO BASKET - MILANO (MILANO)
Girone: F2
047897 A.S.D. MOJAZZA - MILANO (MILANO)
052721 ASD AURORA MILANO - MILANO (MILANO)
000321 SOCIAL O.S.A. MILANO - MILANO (MILANO)
006560 POL. ARDOR A.S.D. - BOLLATE (MILANO)
000928 POL DIL. LIBERTAS CERNUSCO - CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MILANO)
010588 AZZURRI NIGUARDESE BASKET ASD - MILANO (MILANO)
005424 ASA A.S.DIL. - CINISELLO BALSAMO (MILANO)
051538 A.S.D. TIGERS MILANO - MILANO (MILANO).