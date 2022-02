Basket serie D le squadre lariane debutteranno tutte in casa venerdì 25 febbraio

pallacanestro minors news federali

Basket serie D definito il calendario della seconda fase del campionato lombardo.

Basket serie D nel primo turno spicca il big match Cadorago-Cassano mentre Appiano ospiterà Legnano

E' stato definito il calendario della seconda fase del campionato lombardo di serie D. Nel girone C sono inserite le squadre lariane che dopo aver completato il girone C2 ora se la vedranno con le squadre varesine del girone C1. In cartellone 8 turni di sola andata da giocare 4 in casa e 4 fuori dal 25 febbraio al 17 aprile. Le prime otto andranno nel girone playoff mentre le altre otto nel girone playout che giocheranno una nuova fase ad orologio. Le squadre lariane debutetranno tutte in casa venerdì 25 febbraio. Nel primo turno spicca subito un big match a Cadorago con l'Olimpia che ospiterà il Cassano Magnago. La capolista Appiano Gentile invece esordirà ricevendo l'Aba Legnano.

Il calendario ufficiale della seconda fase

1° turno

Venerdì 25 febbraio Cadorago-Cassano, Lomazzo-Gavirate, Tavernerio-Tradate, Figino-Cislago, Rovello-Malnate, Appiano-Legnano, Cabiate-Lonate; domenica 27 Masters Carate, Draghy Gorla.

2° turno

Venerdì 4 marzo Legnano-Figino, Cislago-Masters Carate, Tradate-Cabiate, Lonate-Rovello, Malnate-Lomazzo, Cassano-Appiano, Gavirate-Cadorago; domenica 6 Draghi Gorla-Tavernerio.

3° turno

Venerdì 11 marzo Figino-Tradate, Tavernerio-Malnate, Cabiate-Gavirate, Appiano-Draghi Gorla, Rovello-Cassano, Cadorago-Cislago, Lomazzo-Legnano; domenica 13 Masters Carate-Lonate.

4° turno

Venerdì 18 marzo Cassano-Cabiate, Cislago-Lomazzo, Malnate-Masters Carate, Gavirate-Tavernerio, Legnano-Rovello, Lonate-Figino; domenica 20 Draghi Gorla-Cadorago.

5° turno

Venerdì 25 marzo Cabiate-Legnano, Figino-Malnate, Tavernerio-Cassano, Appiano-Lonate, Lomazzo-Draghy Gorla, Cadorago-Tradate, Rovello-Cislago; domenica 27 Masters Carate-Gavirate.

6° turno

Venerdì 1 aprile Malnate-Cabiate, Legnano-Cadorago, Gavirate-Rovello, Tradate-Masters Carate, cassano-Lomazzo, Lonate-Tavernerio, Cislago-Appiano; domenica 3 Draghy Gorla-Figino.

7° turno

Venerdì 8 aprile Tavernerio-Cislago, Appiano-Gavirate, Rovello-Tradate, Figino-Cassano, Lomazzo-Lonate, Cadorago-Malnate, Cabiate-Draghi Gorla; domenica 10 aprile Masters Carate-Legnano.

8° turno

Venerdì 15 aprile Gavirate-Figino, Malnate-Appiano, Lonate-Cadorago, Legnano-Tavernerio, Tradate-Lomazzo, Cislago-Cabiate; domenica 17 Draghi Gorla-Rovello, Masters Carate-Cassano.

Ecco la classifica con cui ripartirà la seconda fase

Indipendente Appiano Gentile 26; Cassano Magnago 24; Rovello Porro, Masters Carate, Olimpia Cadorago 20; Lonate, Cislago 18; Gavirate 14; Tradate 12; Cabiate, Legnano, Malnate 10; Figino 8; Lomazzo 6, Draghi Gorla 6; Tavernerio 2.