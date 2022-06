Basket serie D Lomazzo saluta il pubblico amico perdendo contro Legnano

Basket serie D si è già aperto il penultimo turno di playout del girone C lombardo.

Basket serie D nell'ultima gara casalinga l'ABC di coach Zandalini ha giocato alla pari fino all'intervallo per poi cedere per 47-68

Si è già aperto il 6° e penultimo turno della fase playoff del campionato di basket serie D. Ieri sera in fatti si è giocato d'anticipo nel girone C a Lomazzo dove l'ABC di coach Paolo Zandalini ha ricevuto il Legnano. Partita equilibrata fino all'intervallo poi gli ospiti hanno piazzato l'allungo decisivo per andare a vincere con il punteggio di 47-68. Niente da fare per Lomazzo che si congeda così dai suoi tifosi che una nuova sconfitta di una stagione mai decollata. Il turno nel girone C proseguirà domani venerdì 3 giugno con Cabiate-Malnate e si chiuderà martedì 7 con il derby sul fondo Tavernerio-Figino.

Il tabellino di Abc Lomazzo-Legnano 47-68

Parziali: 12-12, 23-27, 30-47.

Lomazzo: Gori 4, Chiurato 13, Galli, Galletti 2, Derudi, Verga 8, Marelli 4, G. Meroni 8, L. Meroni 6, Ippindo 2. All. Zandalini.

Programma del 6° turno playout girone C

Mercoledì 1 ore 21.30 Lomazzo-Legnano 47-68; venerdì 3 ore 21.15 Cabiate-Malnate; domenica 5 Draghi-Tradate; martedì 7 ore 21.30 Tavernerio-Figino.

La classifica aggiornata del girone C

Tradate 28; Cabiate, Malnate 24; Draghi, Legnano 20; Figino, Lomazzo 12; Tavernerio 4.