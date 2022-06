Basket serie D Lomazzo saluta la sua difficile stagione perdendo a Malnate

Basket serie D si è aperto ieri sera l'ultimo turno dei playout del girone C lombardo.

Basket serie D la squadra biancoverde di coach Paolo Zandalini già retrocessa si è congedata con una sconfitta esterna per 72-53

Si è già aperto l'ultimo turno dei playout del campionato di basket serie D. Ieri sera infatti il girone C ha visto scendere in campo l'ABC Lomazzo ospite del Lomazzo. Per la squadra di coach Paolo Zandalini è stato l'ultimo impegno ufficiale di questa stagione non facile che ha portato dopo oltre un decennio la retrocessione in Promozione. Anche ieri purtroppo è arrivata una sconfitta per l'ABC costretta fin dal primo quarto ad inseguire il Malnate che poi si è imposto per 72-53. Il programma del turno si completerà venerdì 10 con le ultime gare del girone Tradate-Cabiate, Figino-Draghi e Legnano-Tavernerio.

Il tabellino di Malnate - ABC Lomazzo 72 - 53

Parziali 22-13, 43-28, 58-45

Malnate: Cucchi Riccardo 27, Brotto Luca 8, Cellini Federico 6, Lunardi Lorenzo 6, Crespi Michele 6, Catelli Marco 5, Sassi Samuele 4, Catelli Elia M. 4, Lanzi Andrea 4, Talamona Marco 2, Fabbrini Gianluca, Battistini Giacomo. All. Bianchi.

ABC Lomazzo: Ippindo Nicolò 11, Gorni Cristian 9, Verga Gabriele 8, Meroni Lorenzo 7, Moscatelli Igor 6, Franchi Alessandro 5, Galli Stefano 3, Chiurato Paolo 2, Derudi Kevin 2, All. Zandalini.

Il programma del 7° turno playout girone C

Mercoledì 8 ore 21.30 Malnate-Lomazzo 72-53; venerdì 10 ore 21.15 Tradate-Cabiate, Figino-Draghi, ore 21.30 Legnano-Tavernerio.

La classifica aggiornata del girone C

Tradate 28; Cabiate, Malnate 26; Draghi 22; Legnano 20; Figino 14; Lomazzo 12; Tavernerio 4.