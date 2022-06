Basket serie D mesto finale per le già retrocesse Figino e Tavernerio sperando sia un arrivederci a presto

Basket serie D oggi si chiude l'ultimo turno dei playout lombardi nel girone C.

Basket serie D con la salvezza in tasca, stasera il Cabiate si congeda sul campo del Tradate

Dopo l'anticipo di mercoledì sera che ha visto la sconfitta del Lomazzo a Malnate, oggi cala il sipario sui playout del campionato di basket serie D. Finisce così la stagione per altre tre squadre nostrane: si congeda con la salvezza in tasca il Cabiate che stasera chiude sul campo del Tradate. Mesto finale invece per Figino e Tavernerio che già certe di retrocedere in Promozione, salutano il campionato rispettivamente ricevendo i Draghi di Gorla e in trasferta sul campo del Legnano. Con la speranza che sia solo un arrivederci a presto alla serie D.

Il programma del 7° turno playout girone C

Mercoledì 8 ore 21.30 Malnate-Lomazzo 72-53; venerdì 10 ore 21.15 Tradate-Cabiate, Figino-Draghi, ore 21.30 Legnano-Tavernerio.

La classifica aggiornata del girone C

Tradate 28; Cabiate, Malnate 26; Draghi 22; Legnano 20; Figino 14; Lomazzo 12; Tavernerio 4.