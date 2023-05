Basket serie D: si sono chiuse le serie dei playoff Silver lombardi.

Basket serie D: missione compiuta, Cucciago e Cabiate vincono gara 4 e sono salve

Missione compiuta per Cucciago Bulls e Cabiate che nel fine settimana hanno brindato alla salvezza nel campionato di basket serie D lombardo. Entrambe le squadre nostrane infatti hanno vinto le rispettive gare 4 in casa chiudendo le serie contro Sarezzo e Cavenago sul 3-1 e garantendosi così la permanenza in categoria senza passare dalla bella.

Il tabellino di gara 4 Cucciago Bulls (10C) - Basket Sarezzo (5B) 82 - 61

Parziali 22-19, 43-27, 64-47

Cucciago Bulls: Politi Filippo 30, Angiolini Alberto 13, Gualazzi Alessandro 11, Radice Leonardo 11, Caviezel Fabio 4, Zappa Lorenzo 4, Gioia Pietro 3, Borghi Luca 2, Girolimetto Gianluca 2, Sirtori Vittorio 2, All. Bocciarelli Corrado

La serie Cucciago-Sarezzo si è chiusa sul 3-1: gara 1 il 28/4 fuori 64-70, gara2 in casa il 5/5 69-63, gara3 fuori il 12/5 70-59, gara4 a Cucciago il 19/5 82-61.

Il tabellino di gara 4 Pall. Cabiate (9C) - BK Club Cavenago (6A) 82 - 62

Parziali 20-15, 40-40, 68-49

Cabiate: Castiglioni Filippo 14, Nobili Andrea 14, Marchetti Federico 10, Cibinetto Riccardo 9, Bloise Mattia 8, Orsi Mattia 8, Mazzola Jonathan 6, Recalcati Mirko 6, Granato Vincenzo 3, Tagliabue Samuele 3, Minotti Filippo 1, Rota Lorenzo. All. Orsi Paolo

La serie Cabiate-Cavenago si è chiusa sul 3-1: gara 1 il 30/4 fuori 66-70, gara2 in casa il 5/5 69-50, gara3 il 12/5 fuori 75-53, gara4 a Cabiate il 19/5 82-62.