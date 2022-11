Basket serie D, negli anticipi sorride solo Cabiate che doma il Nibionno e sale ad alta quota

Basket serie D: si è aperto ieri sera il 9° turno d'andata del girone Rosso.

Basket serie D: stop dei Cucciago Bulls a Biassono e ancora a secco il Doppio Malto Vadorago ko con la Civatese

Si è aperto ieri sera il 9° turno d'andata del campionato di basket serie D che ha visto in campo nel girone rosso lombardo ben tre squadre nostrane. Di fatto però ha sorriso solo il Cabiate di coach Paolo Orsi che domando il quotato Nibionno si è riportato al secondo posto in classifica. Masticano amaro invece i Cucciago Bulls che dopo tre vittorie di fila hanno dovuto alzare bandiera bianca sul campo del Biassono. Appuntamento rimandato con la prima vittoria stagionale per il Doppio Malto Cadorago che ieri ha visto e esordire come capo allenatore Andrea Accardi ma non è riuscito a invertire il trend negativo. La squadra bianconera sul campo della Civatese però ha lottato alla pari per oltre tre quarti e si è arresa solo nel finale. Domani chiuderà il cartellone il posticipo domenicale con il Rovello Porro ospite del Sondrio.

Programma del 9° turno andata girone Rosso

Venerdì 25 novembre ore 21,30 Civatese-Cadorago 79-51, Biassono-Cucciago Bulls 97-70, Cabiate-Nibionno 69-58, Rovagnate-Lissone 90-57; domenica 27 ore 17.30 Sondrio-Rovello, Carate-Mia Lentate, Seregno-Pescate.

Classifica del girone Rosso

Seregno 14; Rovello Porro, Biassono, Cabiate 12; Pescate, Sondrio,Civatese 10; Nibionno, Masters Carate, Cucciago Bulls 8; Mia Lentate, Lissone 6; Rovagnate 1; Doppio Malto Cadorago 0.