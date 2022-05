Basket serie D nel posticipo del lunedì successo il Lomazzo vince il derby con il Figino

Pallacanestro minors risultati

Basket serie D si è completato il 3° turno dei playout nel girone C lombardo.

Basket serie D l'ABC dopo una gara combattuta ha trovato l'allungo giusto nel finale inguaiando i brianzoli

Si è completato ieri sera con il posticipo del girone C il 3° turno dei playout del campionato lombardo di basket serie D. A Lomazzo era in programma un derby da brividi che ha visto il successo dei locali dell'ABC di coach Paolo Zandalini che hanno domato alla distanza il Figino di coach Cofrancesco complicandogli la strada verso la salvezza. Sugli scudi nel Lomazzo il top scorer Mattia Galletti mentre nel Figino non è bastata la buona prova di Davide Pagani. Il futuro per entrambe le squadre resta di fatto molto difficile quanto la permanenza in categoria.

Il tabellino di ABC Lomazzo - Pall. Figino 69 - 59

Parziali 19-13, 34-39, 49-45

Lomazzo: Galletti Mattia 22, Chiurato Paolo 11, Gorni Cristian 11, Marelli Alberto 8, Meroni Giacomo 4, Meroni Lorenzo 4, Ippindo Nicolò 2, Trebbi Alberto 1, Verga Gabriele 1, Bianchi Roberto. All. Zandalini.

Figino: Pagani Davide 18, Bernardi Luca 13, Mazzoni Michael 13, Mazzucchi Samuele 6, Minotti Daniele 4, Bergna Tommaso 3, Cappelletti Simone 2, Colombo Giacomo, Pancino Riccardo, Radice ne, Saglio ne, Gatti ne, All. Cofrancesco.

Programma del 3° turno playout girone C

Venerdì 13 maggio ore 21.15 Cabiate-Legnano 58-53, Malnate-Draghy 71-63, Tradate-Tavernerio 85-61; lunedì 16 ore 21.30 Lomazzo-Figino.

La classifica del girone C

Tradate 24; Cabiate, Malnate 22; Legnano, Draghi 16; Figino 12; Lomazzo 10; Tavernerio 4.

Programma del 4° turno playout girone C

Venerdì 20 maggio ore 21.15 Figino-Tradate; ore 21.30 Tavernerio-Lomazzo, Legnano-Malnate; domenica 22 ore 18 Draghi Gorla-Cabiate.