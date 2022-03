Basket serie D si è completato il 2° turno della seconda fase del girone C

Basket serie D nel posticipo di ieri colpo esterno di Appiano che vince il big match a Cassano

Il campionato di basket serie D ha completato con i due posticipi del girone C il cartellone del 2° turno della seconda fase. Domenica il Tavernerio di coach Max Di Landri ha perso lo scontro sul fondo sul campo dei Draghy Gorla per 72-54 rimanendo mestamente all'ultimo posto. I biancorossi brianzoli erano partiti bene chiudendo avanti la prima frazione 16-15 per poi subire la graduale rimonta e il sorpasso dei locali. Ieri sera poi il cartellone si è chiuso con l'atteso big match tra le prime due della classe che ha visto la capolista Indipendente Appiano Gentile andare a vincere sul campo della seconda forza il Cassano Magnago per 57-63. Con questo successo il team di coach Matteo Bonassi può allungare in classifica e portarsi a + 4 sulla prima inseguitrice.

Il cartellone del 2° turno della seconda fase

Venerdì 4/3

Aba Legnano - Pall. Figino 62 - 41, Cistellum Cislago - Masters Carate 62 - 88, Sportlandia Tradate ASD - Pallacanestro Cabiate 59 - 62, Basket Lonate - Basket Rovello 71 - 64, Malnate - ABC Lomazzo 78 - 42, Gavirate - Olimpia Cadorago 76 - 65 ;

domenica 6 Draghy-Tavernerio 72-54,

lunedì 7 ore 21 Cassano Magnago-Appiano Gentile 57-63.

La nuova classifica della seconda fase

Indipendente Appiano 30; Cassano Magnago 26; Masters Carate 24; Rovello Porro, Lonate 22; Cadorago, Cislago 20; Gavirate 18; Tradate 14; Cabiate, Legnano, Malnate 12; Figino, Draghi Gorla 8; Lomazzo 6; Tavernerio 2.

Il cartellone del 3° turno della seconda fase

Venerdì 11/3 ore 21.15 Figino-Tradate, Cadorago-Cislago, Cabiate-Gavirate; ore 21.30 Tavernerio-Malnate, Masters Carate-Lonate, Appiano Gentile-Draghy Gorla, Lomazzo-Aba Legnano.