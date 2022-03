Basket serie D nell'anticipo di ieri Figino ko contro i Draghi di Gorla

Pallacanestro minors risultati

Si è aperto ieri sera il 6° turno della seconda fase del campionato di basket serie D regionale. Nel girone C apripista lo scontro diretto a Gorla tra i Draghi locali e il Figino di coach Alessandro Carletti. Anticipo negativo per il team gialloverde brianzolo che ha dovuto inseguire per tutta la gara e nonostante un buon Davide Pagani alla fine si è dovuto arrendere per 76-69. Venerdì 1 aprile si completerà il cartellone con tutte le altre squadre nostrane in campo.

Il tabellino di Draghi Gorlazy - Pall. Figino 76 - 69

Parziali 22-17, 41-32, 68-47

Draghi: D'Amico Riccardo G. 16, Marusic Stefano 12, Cadario Davide 11, Agostinelli Marco 9, Borsani Matteo 9, Franchi Paolo 7, Martinoli Lorenzo 6, Ferro Francesco 4, Frizzi Federico 2, Aldizio Alessandro, Lavelli Tommaso. All. Legramandi.

Figino: Pagani Davide 19, Bernardi Luca 16, Mazzucchi Samuele 11, Pancino Riccardo 8, Gorla Gianmaria 7, Minotti Daniele 4, Marzorati Stefano 2, Mascheroni Carlo 2, Bergna Tommaso, Colombo Giacomo. All. Carletti.

Il programma del 6° turno della seconda fase

Mercoledì 30 marzo ore 21.30 Draghi Gorla-Figino 76-69; venerdì 1 aprile ore 21.15 Gavirate-Rovello, Cassano-Lomazzo, Lonate-Tavernerio, Cislago-Appiano; ore 21.30 Malnate-Cabiate, Legnano-Cadorago, Tradate-Masters Carate.

La nuova classifica della seconda fase

Indipendente Appiano Gentile 36; Cassano Magnago 32; Masters Carate 30; Rovello Porro 28; Cadorago 24; Lonate , Cislago 22; Gavirate 20; Tradate, Legnano, Malnate 16; Cabiate 14; Draghi Gorla 12; Figino 10; Lomazzo 8; Tavernerio 2.