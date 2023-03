Basket serie D: si è completato ieri il 22° turno del girone Rosso lombardo.

Basket serie D: niente da fare per i Cucciago Bulls ko in casa contro Biassono

Si è completato ieri con gli ultimi posticipi domenicali il 22° turno del girone Rosso del campionato di basket serie D. Niente da fare per i Cucciago Bulls che si sono dovuti arrendere a domicilio contro la seconda forza del torneo il Biassono che si è imposto in progressione per 52-74.

Il tabellino di Cucciago Bulls - Basket Biassono 52 - 74

Parziali 15-24, 21-43, 38-61

Cucciago Bulls: Radice Leonardo 16, Girolimetto Gianluca 9, Caviezel Fabio 7, Molteni Matteo 6, Sirtori Vittorio 5, Bernasconi Luca 3, Borghi Luca 2, Loi Tommaso 2, Ciriaco Edoardo 2, Gioia Pietro, Gualazzi Alessandro, Hamdar Adam. All. Milo.

Biassono: Ruzzon Marco 26, Sala Alberto 13, Carrara Mattia 10, Didoni Federico 8, Porcello Cristian 4, Farina Lorenzo 3, Beretta Davide 2, Magni Andrea 2, Ruzzon Francesco 2, Viscardi Daniel 2, Rizzardi Mattia 1, Fontana Christian 1, All. Riboldi.

Il cartellone del 22° turno, nono di ritorno girone Rosso

Venerdì 17 marzo ore 21.30 Rovello Porro-Sondrio 69-49, Nibionno-Cabiate 66-64, Cadorago-Civatese 58-82, Pescate-Seregno 58-97; domenica ore 18.30 Cucciago-Biassono 52-74, Lissone -Rovagnate 82-68, Carate-Mia Groane Lentate 88-69.

Classifica aggiornata del girone Rosso

Rovello Porro 36; Biassono 32; Seregno 30; Sondrio 26; Pescate, Groane Lentate, Masters Carate,Civatese 24; Cabiate 22; Cucciago Bulls, Nibionno 20; Lissone 16; Rovagnate 7; Doppio Malto Cadorago 0.

Il cartellone del 23° turno, decimo di ritorno girone Rosso

Venerdì 24 marzo ore 21.15 Rovagnate-Cadorago, Cabiate-Mia Lentate, Civatese-Pescate; ore 21.30 Rovello-Lissome; domenica 26 ore 18,30 Cucciago-Sondrio, Biassono-Seregno, Carate-Nibionno.