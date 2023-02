Basket serie D, nuova prova di forza del Rovello: schianta anche Biassono e vola via

Basket serie D: si è aperto ieri sera il 17° turno del girone Rosso lombardo.

Basket serie D: successo esterno per Cabiate a Rovagnate mentre cade male il Cardorago a Lentate, domenica 12 chiuderà Cucciago-Carate

Si è aperto ieri sera il 17° turno stagionale, il 4° di ritorno del girone Rosso del campionato di basket serie D e si è aperto con un'altra prova di forza della capolista Rovello Porro. Il team diretto da coach Luca Rossini ieri sera ha respinto l'assalto anche del Biassono vincendo il big match al vertice e volando via sempre più in solitaria. Successo pesante in trasferta per il Cabiate a Rovagnate mentre pesante tonfo del Cadorago a Lentate. Domani invece chiuderà il cartellone il posticipo di Cucciago tra Bulls e Carate Brianza.

I tabellini di

Ars Rovagnate - Pall. Cabiate 69 - 77 Parziali 17-6, 40-36, 52-57

Cabiate: Nobili Andrea 21, Granato Vincenzo 15, Orsi Mattia 13, Mazzola Jonathan 7, Tagliabue Samuele 7, Castiglioni Filippo 6, Bloise Mattia 4, Cibinetto Riccardo 2, Marchetti Federico 2, Minotti Filippo ne, Recalcati Mirko ne, Rota Lorenzo ne, All. Orsi Paolo.

Basket Rovello - Basket Biassono 72 - 65 Parziali 21-21, 32-29, 55-46

Rovello Porro: Pozzi Alessandro 15, Rampoldi Davide 14, Galbusera Andrea 11, Losa Riccardo 7, Aceti Oscar 6, Olgiati Lorenzo 6, Ronchetti Paolo 5, Pessina Daniele 4, Donega Luca 4, Cattaneo Federico, Colombo Edoardo ne, Marelli Jacopo ne, All. Rossini.

Nuovo Basket Groane -Doppio Malto Cadorago 92-52 Parziali 18-10, 47-27, 64-44

Cadorago: Gavioli Alessio 17, Santimone Andrea 9, Bernasconi Igor 6, Prato Jacopo 6, Colombo Thomas 5, Arnaboldi Marco 4, Bejtulla Maliqi 3, Baparapè Malik 2, Arrighi, Mancini, Cappelletti. All. Accardi.

Il cartellone del 17° turno, quarto di ritorno girone Rosso

Venerdì 10 febbraio ore 21.15 Rovello-Biassono 72-65, Mia Lentate-Cadorago 92-52, Rovagnate-Cabiate 69-77; domenica 12 ore 18.30 Cucciago-Carate, Lissone-Seregno, Sondrio-Pescate, Nibionno-Civatese.

Classifica aggiornata del girone Rosso

Rovello Porro 28; Biassono 24; Seregno 22; Sondrio 20; Cucciago Bulls, Cabiate, Pescate, Civatese, Groane Lentate, Masters Carate 16; Nibionno 14; Lissone 12; Rovagnate 5; Doppio Malto Cadorago 0.