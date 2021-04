Basket serie D nuovo girone C per le tre lariane Appiano, Rovello e Cadorago

Basket serie D il comitato Fip Lombardia ha ridisegnato gli 8 raggruppamenti.

Basket serie D con le tre comasche nella prima fase anche Sportlandia Tradate e Malnate

Ancora novità per il campionato di basket serie D lombardo con il comitato Fip regionale che ha pubblicato i nuovi gironi del torneo 2020/21 che ha suddiviso le 40 squadre rimaste in otto raggruppamenti da cinque ciascuno. Le tre squadre lariane Indipendente Appiano Gentile, Olimpia Cadorago e Rovello Porro sono state inserite nel girone C con Sportlandia Tradate e Malnate Basketball. Ora non resta che attendere i calendari.

GIRONE A

050665 C.B. ALTO SEBINO – COSTA VOLPINO (BERGAMO)

039076 SEBINO BASKET – SARNICO (BERGAMO)

042032 SCUOLA BASKET TREVIGLIO – TREVIGLIO (BERGAMO)

007652 BASKET COLOGNO A/S. – COLOGNO AL SERIO (BERGAMO)

000518 BASKET VERDELLO – VERDELLO (BERGAMO)

GIRONE B

044486 CALUSCHESE BASKET – CALUSCO D’ADDA (BERGAMO)

038901 BK CLUB CAVENAGO BRIANZA – CAVENAGO DI BRIANZA (MONZA BRIANZA)

050633 LA TORRE BASKET – TORRE BOLDONE (BERGAMO)

035321 BASKET NIBIONNO – NIBIONNO (LECCO)

042051 POL. BREMBATE SOPRA – BREMBATE DI SOPRA (BERGAMO)

GIRONE C

036456 SPORTLANDIA TRADATE – TRADATE (VARESE)

002728 OLIMPIA CADORAGO – CADORAGO (COMO)

002404 INDIPENDENTE APPIANO – APPIANO GENTILE (COMO)

028112 MALNATE BASKETBALL – MALNATE (VARESE)

036137 BASKET ROVELLO – ROVELLO PORRO (COMO)

GIRONE D

047832 LA SPORTIVA GAVIRATE – GAVIRATE (VARESE)

002822 BASKET LONATE POZZOLO – LONATE POZZOLO (VARESE)

004575 BASKET CASSANO MAGNAGO – CASSANO MAGNAGO (VARESE)

034338 CAMPUS VARESE – VARESE (VARESE)

052146 ABA LEGNANO – LEGNANO (MILANO)

GIRONE E

004564 GAMMA BASKET SEGRATE – SEGRATE (MILANO)

034985 BASKET MELZO – MELZO (MILANO)

005424 ASA CINISELLO – CINISELLO BALSAMO (MILANO)

023185 BASKET BRUSUGLIO – CORMANO (MILANO)

052550 FORTI E LIBERI MONZA – MONZA (MONZA BRIANZA)

GIRONE F

000316 LEONE XIII MILANO – MILANO (MILANO)

051538 TIGERS MILANO – MILANO (MILANO)

052877 CUS POLITECNICO MILANO – MILANO (MILANO)

010588 AZZURRI NIGUARDESE MILANO – MILANO (MILANO)

012549 SOUL BASKET MILANO – MILANO (MILANO)

GIRONE G

008274 VOMM TREZZANO – TREZZANO SUL NAVIGLIO (MILANO)

051838 FREE SHOP PRO VIGEVANO PARONA – VIGEVANO (PAVIA)

054044 PALL. MILANO3 BASIGLIO – BASIGLIO (MILANO)

003808 S. GIOVANNI BOSCO ABBIATEGRASSO – ABBIATEGRASSO (MILANO)

052590 VIVISPORT LANDRIANO – LANDRIANO (PAVIA)

GIRONE H

044410 BASKETTIAMO VITTUONE – VITTUONE (MILANO)

000522 BASKET CORSICO ARCADIS – CORSICO (MILANO)

052737 POLISP. GAREGNANO 1976 MILANO – MILANO (MILANO)

000814 S.PIO X MILANO – MILANO (MILANO)

000455 C.M.B. RHO – RHO (MILANO)