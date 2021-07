Basket serie D oggi in campo il Cadorago nel 1° turno playoff a Cassano Magnago

Basket serie D si è aperta la seconda fase del campionato lombardo.

Basket serie D domenica 4 in campo Appiano ospita Garegnano e nei playout il Rovello riceve il Campus Varese

Si è aperta ieri sera giovedì 1 luglio la seconda fase del campionato lombardo di serie D. Apripista è stato l'anticipo dei playout Basket Cologno Al Serio (4A) - Basket Brembate Sopra (5B) finito 64-51 del tabellone azzurro dove è inserito anche il Rovello Porro che giocherà invece domenica 4 in casa il 1° turno contro il Campus Varese (ore 20 arbitri Diaferio-Genovese). Questa sera invece scatta l'avventura nei playoff dell'Olimpia Cadorago che per il 1° turno rende vista al Cassano Magnago prima classificata nel girone A alle ore 21.15 (arbitri Basile-Romeri). Impegno tosto per il team di coach Angelo Serafini che non ha i favori del pronostico ma puoi giocare senza nulla da perdere dopo aver raggiunto playoff e salvezza all'ultima partita regolare. Domenica 4 invece toccherà all'Indipendente Appiano Gentile che da prima nel girone C ospiterà alle ore 18 sul campo amico la Pol Garegnano terza nel girone H (arbitri Munafò-Martinetti). In palio anche per il team di coach Marco Rota un posto nelle final four per la promozione in C2.

Playoff tabellone rosso Quarti di finale

Appiano Gentile (1C)-Pol. Garegnano (3 H) domenica 4 luglio ore 18

Abbiategrasso (2G)-Gavirate(2D) domenica 4 luglio

Verdello (2A)- Cavenago (3B) Venerdì 2 luglio

Cus Politecnico (1F)- FL Monza (3E).domenica 4 luglio

Playoff tabellone giallo Quarti di finale

Sebino Basket (1A) - ASD Tigers Milano (3F) 4 luglio ore 18:00 Basket Melzo (2E) - Polisportiva Calusco (2B) 4 luglio ore 18:00 AS Dil. Trezzano Basket(1G) - Basket Corsico Arcadis (2H) 2 luglio ore 21:30 ASD Basket Cassano Magnago (1D) - ASD Olimpia Cadorago (3C)2 luglio ore 21:15

Playout tabellone Azzurro primo turno